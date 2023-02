Sanz asegura que "el 70% de las llamadas al 092 no se atienden por falta de agentes" y promete "un giro"

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este martes que "el 70 por ciento de las llamadas al 092 no se atiende por falta de agentes", prometiendo "un giro en la gestión de la Policía Local", pues "hay turnos en los que no hay ningún policía de línea verde o del Grupo Diana y por las noches sólo hay tres patrulleros para toda la ciudad", entre otros aspectos.

Sanz ha visitado la sede de la Policía Local del Casco Antiguo junto al sindicato CSIF y otros agentes, lamentando "las indignas y pésimas condiciones" del recinto y asegurando que los efectivos "carecen de medios" humanos y técnicos, cuando la seguridad es "uno de los problemas que más denuncian los vecinos".

En concreto, el reciente barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, arroja que el 30,6% de los sevillanos encuestados señala la limpieza como el principal problema de la capital, con la falta de empleo en segundo puesto (12,1%), tráfico (5,6%) tercero y seguridad ciudadana en cuarto lugar (señalado por el 5,6% de los encuestados).

"La Policía Local está peor que nunca por culpa de un delegado que ni está ni se le espera y de un alcalde que es incapaz de gestionar. No existe ni una dirección política ni tampoco organización interna eficiente", ha aseverado Sanz.

LAS VACANTES POR CUBRIR

Así, mientras el Gobierno local defiende que hay actualmente 1.055 efectivos frente a 967 de comienzos de 2020, anunciando la convocatoria de 70 plazas más para cubrir el mismo número de vacantes, Sanz ha dicho que "Sevilla sufre un déficit de, al menos, 400 agentes de la Policía Local y no cumple con la ratio de dos agentes por cada 1.000 habitantes"; pesando además "una RPT sin actualizar y sin cumplir" porque "el gobierno municipal del PSOE envía a la totalidad de las nuevas incorporaciones a determinados barrios para vender una policía de barrio que en la realidad no existe, olvidando otras unidades centrales que son importantísimas".

"La policía de distrito se está dedicando a hacer atestados de accidentes porque la unidad existente para este fin no tiene efectivos suficientes; los policías de la Unidad de Tráfico Motoristas hacen labores de vigilancia de edificios porque la unidad de seguridad carece de efectivos; tampoco hay agentes suficientes en la Unidad de Medio Ambiente y la Inspección de Guardia también carece de efectivos", asegura, avisando de que "hay turnos en los que no hay ningún policía de línea verde o del Grupo Diana, que a ha quedado reducido a seis agentes y tienen que atender a una media de 90 mujeres víctimas de violencia de género".

"Es una vergüenza que los sevillanos llamen a la Policía Local y que, la mayoría de las veces, no contesten y si contestan, no acuden porque no hay efectivos", ha asegurado, mientras el Gobierno local dice que en 2022 ha cubierto 113 vacantes y que hay 1.055 agentes.

SÓLO "TRES PATRULLEROS" DE NOCHE

"La realidad es que sólo se atienden tres de cada diez llamadas de al 092 y las que se atienden a veces tardan en llegar una media de dos horas, por las noches sólo hay tres patrulleros para toda la ciudad y tampoco se están haciendo controles de alcoholemia y drogas", agrega Sanz, considerando que fruto de ello Sevilla es "una ciudad insegura".

También ha criticado que "haya material anti trauma en los almacenes del estadio de la Cartuja guardado desde hace más de un año y no se le dé uso y que el programa de gestión, que actualmente se utiliza en la sala de transmisiones, donde se ubica el 092, tenga más de 20 años y no se haya actualizado o que los policías de la sala tengan que comunicarse con los policías de la calle a través de walkie talkies".

"Por otro lado, la geolocalización de los patrulleros se averió hace un año y aún no se ha arreglado, no hay sistemas de vigilancia y seguridad en las sedes de la policía, el programa para la gestión de denuncias está obsoleto y sin actualizar, la totalidad de la plantilla debería tener chalecos antibalas, al igual que trabajar por dotar a los policías de cámaras personales y pistolas taser".

"Esta es la realidad de nuestra Policía Local cuando somos la segunda ciudad de España en la que más crece la criminalidad", ha enfatizado garantizando que si gobierna la seguridad será "una prioridad con la creación de una unidad de intervención policial modernizada, el refuerzo del servicio nocturno, la potenciación de una policía de barrio, una unidad de drones real y medios tecnológicos y agentes todas las unidades, sobre todo las que sean prioritarias como Grupo Diana, gestión de accidentes o la inspección de guardia".

También ha prometido que "todos los distritos policiales mejorarán en sus instalaciones policiales, actuando de forma prioritaria en las que están en peor estado. "Voy a implantar el modelo de Policía Local de Madrid para incrementar la seguridad ciudadana", ha prometido.