Sanz asegura que el Plan Respira Sevilla "no entrará en vigor" mientras no haya "más aparcamientos y transporte público"

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este martes que el Plan Respira --de restricciones de tráfico en el Casco Antiguo y Triana-- "no entrará en vigor mientras no haya más aparcamientos y transporte público". Así, Sanz ha estado reunido con la Asociación Alcentro que "le han trasladado sus reivindicaciones e inquietudes", ya que el centro "está perdiendo su esencia y son muchos los negocios que están cerrando por la falta de apoyo y ayudas del gobierno municipal socialista".

Por ello, Sanz ha reiterado que eliminará el citado plan "hasta que haya más transporte público, líneas de metro y aparcamientos" para no convertir el centro en un "parque temático" para turistas. "No se puede empezar la casa por el tejado", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "estamos en desacuerdo con el Plan Respira porque los objetivos de restringir el tráfico al centro, de seguir peatonalizando para hacerlo más habitable me parecen muy recomendables, pero siempre y cuando se dieran dos condiciones previas".

Al respecto, el alcaldable ha segurado al respecto que serían el incremento de las bolsas de aparcamientos y el transporte público". "No es razonable que el gobierno municipal cierre nuestro centro histórico y no ofrezca alternativas de movilidad ni aparcamientos", ha reiterado Sanz.

El candidato popular ha indicado que "no podemos consentir que venir a nuestro casco histórico sea cada vez más complicado, y yo quiero que los sevillanos de todos los barrios puedan venir al centro: el más grande de Europa". Además, Sanz ha manifestado que va a hacer "más habitable" nuestro casco histórico: "incrementaré los aparcamiento, las líneas de transporte público y reivindicaré una red completa de metro".

Sanz ha explicado que su proyecto de ciudad contempla la construcción de tres microparking en el Casco Antiguo, concretamente en la calle Resolana; la ampliación del parking de Paseo Colón y la avenida del Cid, "que se harán con el correspondiente consenso".

José Luis Sanz, tras escuchar las demandas de los comerciantes, "que piden más ayudas", ha explicado que impulsará un plan específico para el fomento y reactivación de los comercios, ejes de la economía de la ciudad. "El comercio tradicional da vida y revitaliza los barrios por lo que hay que llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para protegerlos así como para fomentar el consumo".

Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que el alcalde, el socialista Antonio Muñoz, ha reducido en el presupuesto de 2023 un 3% las ayudas a comercios, "lo mismo que hizo en 2022 respecto a 2021, cuando lo que debía hacer es incrementar estas ayudas".

Frente a ello, "tengo preparado un plan específico de ayudas para la revitalización y dinamización del comercio, que contemplará, además de un incremento de las ayudas económicas, programas y acciones para fomentar la digitalización del comercio de proximidad, subvenciones para proyectos de asociaciones de comerciantes; subvenciones para la transformación digital del negocio, entre otras medidas".