Sanz: "No se ha suspendido ninguna quimioterapia en el Virgen del Rocío" de Sevilla por la contaminación de una campana

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 25 de febrero de 2026, en Sevilla, (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles que "en ningún momento se ha producido la suspensión de ninguna quimioterapia programada" en el Virgen del Rocío de Sevilla por la contaminación detectada en una campana de seguridad biológica utilizada para la preparación de fármacos oncológicos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Sanz ha confirmado que la contaminación se detectó y se procedió "de inmediato" a la desinfección, así como a la recogida de cultivos y análisis microbiológicos, siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad y control de calidad establecido, que para eso están". "En ningún momento, reitero, en ningún momento se ha producido la suspensión de ninguna quimioterapia programada en esa unidad", ha subrayado.

Para "asegurar la continuidad asistencial y minimizar cualquier impacto", el hospital sevillano amplió el centro de atención técnica de 7,00 de la mañana a las 22,00 horas, "lo que ha permitido dar respuesta a las necesidades asistenciales sin dilación". Finalmente, el 21 de febrero se realizó el cambio de filtro de la campana como parte del protocolo de mantenimiento preventivo y, por tanto, "se ha actuado en consecuencia", ha puntualizado el consejero Sanz.

En relación con los protocolos, la Dirección General de Salud Pública hace un seguimiento "extraordinario", ha sostenido el titular andaluz de Sanidad, que ha insistido en que "no existe tampoco dejación en esa materia" para responder así ante cualquier visión que "genere alarma".