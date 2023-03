Sanz pide "revisar la situación" de la finca contigua a la capilla de los Humeros para no "ponerla en peligro"

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras declarar la Justicia el derecho de la empresa Sevilla Centro S.L. a ver restituida la calificación residencial de una parcela del número 4 de la plaza de San Laureano de Sevilla capital que le había sido revertida, al quedar extinto el motivo de la expropiación acometida años atrás; y alertar la hermandad de los Humeros de posible derrumbe de su capilla si se construye un edificio residencial en dicha parcela contigua a su capilla; el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha exigido al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, que "tome medidas para no poner en peligro de la capilla".

Según el PP, Sanz se ha reunido con vecinos y hermanos de la Hermandad de los Humeros, "unas 50 personas, que le han trasladado sus inquietudes ante las posibles consecuencias que se derivarían de la edificación de un edificio" privado de tres plantas en esta finca contigua a la capilla, pesando el derecho de la empresa Sevilla Centro S.L., reconocido por la Justicia, a ver restituida la calificación residencial de una parcela.

La propia empresa había solicitado la reversión de la expropiación acometida años atrás, debido a la "extinción de la causa" expropiatoria, pero aunque "la Administración había reconocido ese derecho de recuperar la posesión de la finca", lo hizo "con la limitación de que el uso y la gestión del solar sea público", pues la reversión fue acordada manteniendo la calificación de suelo de interés público y social (SIPS) asignado a estos suelos, según la sentencia.

Al hilo de ello, Sanz ha exigido al alcalde que haga "un control exhaustivo de la zona y revise la situación en la que se encuentra el solar anexo a la capilla de los Humeros". "El alcalde debe atender las necesidades que plantean los vecinos y, además, no puede poner en peligro el valioso patrimonio que hay en esta iglesia, no se puede dilapidar los siglos de historia que aquí se encuentran", ha manifestado el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla.

Por ello, José Luis Sanz ha pedido que "se analicen y vean todas las posibilidades, siempre cumpliendo las normas, para proteger esta joya patrimonial, y para ello hay que estar vigilantes y pendientes para que la licitación que se haga no afecte a la estabilidad del templo, algo que en estos ocho años no ha hecho el ahora alcalde y ex delegado de urbanismo".

El candidato del PP a la Alcaldía ha pedido que "el alcalde atienda encarecidamente las necesidades de los vecinos y los hermanos de los Humeros y que proteja, de una vez por todas, el patrimonio de nuestra ciudad".