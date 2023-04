Sanz plantea una "nueva" Gerencia de Urbanismo, una oficina aceleradora de proyectos y otro PGOU para Sevilla

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha planteado este lunes una nueva Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), con una oficina acleradora de proyectos y otro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "para transformar Sevilla".

Así lo ha anunciado durante la presentación de su programa 'Sevilla Acelera' en el Foro Gaesco. Un proyecto "con el que cambiar las inercias, transformar la ciudad y atraer la inversión", ha destacado el candidato popular en las próximas elecciones del 28 de mayo.

Sanz ha explicado que la GMU "no puede ser un lastre" para la ciudad, de modo que "tiene que adaptarse a la nueva ley del suelo (Lista), y hacer un nuevo PGOU, ya que el actual, que es del año 2006, ha quedado totalmente desfasado y tiene que trabajar para eliminar trámites urbanísticos, administrativos y burocráticos que aburren a cualquiera en esta ciudad".

El candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que dicha Gerencia, que data de 1983, "ha ido perdiendo su espíritu, lo que ha provocado la desorientación en el rumbo y verdadera vocación, lo que, unido a las malas decisiones políticas que la han apartado de su verdadera finalidad, producen un abandono de la acción política en la organización y gestión de su actividad, centrándose en la mera tramitación de los expedientes administrativos".

En opinión de Sanz, existe la "percepción" de que la GMU de Sevilla "no funciona y que, más que un servicio estratégico para la ciudad, se ha convertido en un lastre". Por ello, ha indicado que, si logra la Alcaldía el 28M, "reproducirá la estructura actual, con sus órganos de gobierno --Consejo de Gerencia y Comisión Ejecutiva-- y un gerente, pero incorporará a tres directores de áreas: Urbanismo, Medio Ambiente y Energía".

El candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que la nueva GMU va a estar dotada de mayor autonomía, "con medios propios de asesoría jurídica y control económico-financiero. El objetivo es maximizar la agilización de los procedimientos, evitar trámites innecesarios e implantar la administración electrónica". Además, contará con una aceleradora de proyectos --'Sevilla Acelera'-- "que se pondrá a trabajar para recuperar la ciudad".

En relación al PGOU, Sanz ha asegurado que "es posible, recuperando su espacio político, que es el que tiene capacidad para negociar con los agentes urbanísticos y sociales de la ciudad, proponer soluciones y definir su gestión, revisar los sectores urbanísticos para que tenga nueva capacidad de generar recursos económicos, permitiendo así ejecutar los sistemas generales de los que adolecemos y nuevos equipamientos, así como ser interlocutor con otras administraciones y el vehículo a través del cual conducir las demandas de los ciudadanos"

"El PGOU de 2006 es un plan fracasado porque no ha protegido el conjunto histórico y el patrimonio de Sevilla, no tiene herramientas efectivas para el cuidado de la imagen y del paisaje urbano, no ha ejecutado los sistemas generales, no ha sido capaz de corregir los desequilibrios sociales entre los barrios, y, además, es un plan agotado que cuenta con 34 modificaciones directas aprobadas y diez más en tramitación", ha abundado Sanz.

Pero, sobretodo, es un plan "agotado" puesto que desde su origen "guardó en un cajón la mayoría de los asuntos y problemas urbanísticos que afectaban a la ciudad, dejándolos encapsulados y llegando todos hasta nuestros días", ha añadido el candidato del PP, que ha insistido en la necesidad de elaborar un nuevo PGOU "para aprovechar la oportunidad estratégica que brinda la nueva ley urbanística de Andalucía". "Un nuevo plan que produzca soluciones urbanas que nos permita alcanzar una Sevilla inclusiva, segura, resiliente y sostenible, apostando por la regeneración y rehabilitación urbana".

Del mismo modo, Sanz ha planteado concentrar en un edificio las tres áreas que compondrían la Gerencia de Sevilla "para así trabajar de forma coordinada y porque los espacios que ocupan las áreas actuales, en particular la actual Gerencia Municipal de Urbanismo, están amortizados".