Sanz (PP) achaca el "colapso" y los "problemas" en Lipasam a la "incapacidad de gestión" del Ayuntamiento de Sevilla

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha apuntado este viernes que "la incapacidad de gestión" de la que ha acusado al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, provoca "un colapso" en Lipasam con "problemas en la recogida de basura, limpieza y falta de personal en los talleres". Sanz, que se ha reunido con los responsables sindicales del CSIF en la empresa pública de limpieza, ha lamentado los "graves problemas que vienen padeciendo desde hace meses" y que conlleva, ha destacado, a que "la empresa no funcione, pese a la magnífica plantilla y excelentes profesionales que hay".

El candidato del PP a la Alcaldía ha agradecido en una nota de prensa a los representantes de los trabajadores "el esfuerzo diario que realizan los empleados de Lipasam, que, en muchas ocasiones, trabajan en unas condiciones adversas. Ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de la incapacidad del alcalde socialista Muñoz que está más que demostrado, no está sabiendo gestionar la empresa con eficacia y eficiencia".

Al hilo de ello, ha destacado que, a los "problemas diarios" de limpieza viaria, "se une que la recogida neumática en Pino Montano no funciona, la recogida en el Centro tampoco y la falta de técnicos en los talleres provoca que los camiones y maquinaria no se pueda arreglar". "Si los talleres no funcionan por la falta de personal, los camiones no pueden salir a la calle. Éstos tampoco se lavan o limpian porque tampoco hay personal en los parques para ello", ha señalado.

"La empresa es un auténtico caos fruto de la falta de planificación y previsión del gobierno municipal del PSOE, que lo único que está haciendo es parchear, hacer pruebas pilotos y externalizaciones, mientras las calles están llenas de mugre y la basura no se recoge en tiempo y forma", ha manifestado Sanz, que ha reiterado que "el gobierno municipal debe dotarse de medios y confiar en los profesionales de Lipasam, que están mal dirigidos y la empresa mal gestionada".

El candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que "su objetivo es mejorar los servicios de limpieza en calidad y frecuencia, ampliar la plantilla y seguir demostrando la profesionalidad que hay en Lipasam, para garantizar y demostrar que esta empresa puede funcionar y ser viable como servicio público, siempre que esté en manos de gestores que sepan dirigirla".

Ha recordado que "las empresas públicas tienen que estar gestionadas por profesionales y buenos gestores, no por políticos, como ocurre en Lipasam, donde el alcalde socialista Muñoz puso al frente a Lucrecio Fernández, afín del PSOE, ex delegado del Gobierno en Andalucía".

José Luis Sanz ha concluido que "la misma plantilla y empresa fueron los que hicieron posible que Sevilla estuviera limpia en la época de Soledad Becerril y Juan Ignacio Zoido, y ahora, con el gobierno municipal del PSOE, Sevilla está llena de mugre fruto de la mala organización, planificación y gestión del alcalde Muñoz".