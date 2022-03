Sanz (PP) califica de "despilfarro, engaño y desprecio" la venta de la tuneladora de la SE-40 de Sevilla a un chatarrero

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y senador, José Luis Sanz, ha preguntado este martes en el Senado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sobre las "razones" que han llevado al Gobierno central a vender la tuneladora de las obras de la carretera de circunvalación de Sevilla SE-40 a una chatarrería, una decisión que ha calificado de "despilfarro, engaño y desprecio" hacia los sevillanos.

En una nota de prensa, Sanz ha manifestado que "hace diez años, el Ministerio compró una tuneladora por 37 millones de euros, se han gastado catorce en su mantenimiento y parece que ahora va a terminar en una chatarrería. En estos diez años, el Gobierno se ha gastado en los no túneles de la SE-40 más de 130 millones de euros".

Ha indicado que "esto provoca que los sevillanos lleguen a cuatro conclusiones muy claras. La primera es el encargo de un informe a medida, que ha costado casi un millón de euros. Un informe a medida porque el Gobierno sabe que le van a recomendar un puente inviable para la ciudad".

La segunda conclusión es, a juicio de Sanz, el "despilfarro económico, una seña de identidad del PSOE"; la tercera, "el engaño" a los sevillanos y la cuarta, "el profundo desprecio que vuelven a demostrar por la ciudad y lo peor es el consentimiento de un alcalde que con su silencio cómplice y vergonzante va a conseguir que el futuro de las infraestructuras sevillanas acabe en una chatarrería".

Sanz ha manifestado que "el Gobierno ha estado engañando a los sevillanos desde el primer momento, ya que dijeron que a final de año se emitiría un informe en el que se elegiría la mejor opción para salvar el río Guadalquivir, pero ya han desechado la opción de los túneles". Ha añadido que "no han dado ni una sola explicación, están dándole patadas hacia adelante al balón porque no se atreven a decirles a los sevillanos públicamente que no quieren gastarse el dinero es esta obra de vital importancia para Sevilla".

El candidato del PP a la Alcaldía se ha preguntado que "si ya han decidido que la solución es un puente, por qué no lo cuentan, por qué no explican que tienen todos los informes técnicos y medioambientales a favor". Sanz ha destacado que "el Gobierno sabe que el puente es inviable, por eso permanece callado y seguirá alargando una obra que ya es insoportable e injustificablemente eterna".

"Se van a ir del Gobierno y no van a terminar la SE-40 porque para el Gobierno de Pedro Sánchez es un asunto menor", ha detallado Sanz, que ha subrayado a la ministra que "se vive muy bien desplazándose en coche oficial sin tener que soportar atascos, mientras los sevillanos viven en un permanente embudo y colapso de la movilidad. Para gobernar, hay que ponerse en la piel de los ciudadanos, empatizar y sentir sus problemas como propios, pero si no salen del despacho nunca podrán saber lo importante que es la SE-40 para Sevilla".

José Luis Sanz ha insistido en que "los sevillanos están cansados de tantos agravios, de ver cómo de repente aparecen 1.500 millones de euros para el Aeropuerto del Prats y apenas unos euros para su infraestructura de movilidad". El candidato del PP se ha cuestionado los motivos de este "desprecio". "Quizá sea porque sus últimos alcaldes nunca les han dado problemas, no les han exigido absolutamente nada y han tragado dócilmente con todo", ha abundado. "No tomen a los sevillanos por indolentes", ha concluido Sanz.