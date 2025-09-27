Sanz reconoce a Conchita Rivas con la rotulación de una plaza en Los Bermejales, en Sevilla

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este pasado viernes la rotulación de la plaza dedicada a 'Doña Conchita Rivas', histórica presidenta de la AAVV. Los Bermejales 2000, que ha tenido lugar en el parque de la avenida de Irlanda. En este sentido y ante numerosos vecinos del barrio, Sanz ha destacado que "hoy, Los Bermejales, su distrito Bellavista-La Palmera, su Ayuntamiento y este alcalde cumplen con un anhelo de décadas del barrio. Desde hoy, este gran barrio de la ciudad cuenta con una plaza dedicada a Doña Conchita Rivas ubicada en el Parque de la Avenida de Irlanda".

Según ha informado el Consistorio en una nota, desde su Asociación de Vecinos Bermejales 2000 lleva "tres décadas luchando por el bienestar de sus vecinos y por mejorar el día a día de su barrio, ese que siempre ha querido desde que se viniera a vivir a él".

El primer edil ha señalado que se reconoce "ese esfuerzo y la importancia clave de la fuerza imprescindible" de entidades vecinales como la de Bermejales 2000 que Conchita preside e impulsa. "Hace 28 años el barrio de Los Bermejales empezaba su andadura como tal. En plena y constante construcción naturalmente carecía de todo, por lo que un grupo de vecinos creyó en la necesidad de crear una Asociación, que reivindicara todo lo necesario que contribuyera al bienestar de los vecinos", ha explicado Sanz.

Ha añadido que un día 2 de Agosto de 1997, reunidos doce vecinos en el domicilio particular de uno de ellos, tuvo lugar la fundación de la Asociación, siendo registrada el 16 de Octubre de 1997.

Por todo ello, el alcalde ha finalizando destacando "esa fuerza que transmite Conchita, la que podemos ver en eventos y momentos como esta nueva velá de Los Bermejales que estamos viviendo durante este fin de semana, una fiesta de reencuentros y grandes vivencias como este acto de rotulación que hoy nos reúne. Conchita, como alcalde de Sevilla, es para mí todo un honor presidir este acto. Gracias por tu tesón y tu fuerza y gracias por hacer cada día más grande el barrio de Los Bermejales".