Sanz supervisa el inicio de las obras de Pagés del Corro en Triana (Sevilla) que contará con 95 nuevos árboles

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras en los distritos de Sevilla avanzan y en Triana ha comenzado la transformación de una de sus principales arterias, la calle Pagés del Corro. Este proyecto del Ayuntamiento de Sevilla a través de Emasesa, supone la mayor inversión de su historia en Sevilla capital, con un presupuesto de 7,7 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses para la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la renovación de Pagés del Corro busca convertir esta vía en un eje urbano moderno, accesible y sostenible, con la redistribución de zonas de aparcamientos, renovación del alumbrado público e incorporando 95 nuevos árboles que contribuirán a crear un entorno más verde y cómodo para los vecinos de Triana. Este ritmo de plantación continúa con el mayor plan verde de los últimos tiempos en el Ayuntamiento de Sevilla, sumando 10.000 nuevos árboles en tan solo dos años de gobierno.

Finalmente, esta actuación "refuerza el compromiso del gobierno de Sanz con la mejora de la calidad de vida en todos los distritos, apostando por espacios urbanos que combinen funcionalidad y sostenibilidad tras años de abandono en los barrios de Sevilla".