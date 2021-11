Sanz (PP): "Los tiempos de Sevilla no son los de Espadas. Tiene que tomar una decisión" sobre su marcha de la Alcaldía

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado este viernes que "los tiempos de Sevilla no son los del alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas", y ha insistido en que éste tiene que "tomar una decisión" sobre su marcha del Ayuntamiento para centrarse en su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Sanz se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre el relevo de Espadas, tras mantener una reunión con vecinos de Bami para analizar los problemas de la zona.

"Sevilla no puede estar esperando a que Espadas tome la decisión de cuándo se va o cuando se queda, Sevilla no puede seguir esperando a que el Partido Socialista tome esa decisión. Sevilla no puede seguir esperando a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tome la decisión de cuando se va Espadas. Sevilla necesita un alcalde", ha concluido.