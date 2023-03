Sanz valora que "se eliminen restricciones" a los bares de Sevilla en Semana Santa y pide no "criminalizar" al sector

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, espera que la "marcha atrás" del alcalde, el socialista Antonio Muñoz, con los bares "sea de verdad, eliminando las restricciones arbitrarias", al tiempo que pide más controles y "que deje de criminalizar a los hosteleros".

Sanz se ha felicitado de que el alcalde, "tras la reivindicación y presión del PP", haya dado un "paso atrás" en las "incongruentes" medidas para la hostelería en Semana Santa. Además, ha recordado que "los bares de nuestra ciudad no sufrirán restricciones y limitaciones injustas y arbitrarias en la Semana Santa de 2024, en la que reforzará los controles policiales para evitar la botellona", si accede a la Alcaldía tras los comicios de mayo, según destaca en una nota de prensa.

"Es fundamental más diálogo, consenso y, sobre todo, más controles para cumplir las ordenanzas, ya que el problema no son los bares sino las botellonas", ha reiterado el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla. Del mismo modo, Sanz ha manifestado que "el alcalde, máximo responsable de la ciudad, gobierna a base de rectificaciones, lo que demuestra, una vez más, la falta de previsión, planificación y coordinación de un alcalde que tiene los días contados porque es incapaz de gobernar el día a día de la ciudad".

El candidato del PP a la Alcaldía pide "no criminalizar más a un sector fundamental de la ciudad en unos días tan importantes. Es incomprensible la persecución del gobierno municipal de Muñoz contra los establecimientos hosteleros, perjudicando a empresarios, trabajadores, clientes, así como a las personas que realizan estación de penitencia en las distintas cofradías. El alcalde ahora rectifica de este sinsentido gracias al PP".

Asimismo, Sanz ha señalado que "hay que actuar de manera contundente y reforzar las medidas de seguridad para evitar la botellona. Los hosteleros no pueden pagar las consecuencias de la incapacidad e ineficacia del alcalde". Ha indicado que "es obligación y responsabilidad del alcalde garantizar la seguridad en Semana Santa pero no se puede acribillar ni atacar sólo a los bares para prevenir posibles problemas de seguridad. Los bares, si se vela para que se cumplan las ordenanzas de forma estricta, no causan problemas de seguridad, el problema es la botellona, eso es lo que debe prevenir y controlar el gobierno municipal".

Sanz ha resaltado que "lo indecoroso en Semana Santa es la botellona". Ante ello, ha asegurado que "la única manera de combatir la botellona es con un mayor control y haciendo cumplir las ordenanzas de manera escrupulosa para que haya un equilibrio entre los bares y vecinos, garantizando, por supuesto, el derecho al descanso".