1136082.1.260.149.20261121121919 El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la inauguración del XI Congreso Andaluz de Diabetes. A 21 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este sábado que desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla se ha actuado "con rapidez" ante la retirada del mercado de productos cárnicos listos para el consumo de la marca Horneados Lora que no presentaban la autorización sanitaria.

En declaraciones a los medios durante la inauguración del XI Congreso Andaluz de Diabetes en Sevilla, Sanz ha explicado que ante la alerta sanitaria se ha procedido a la retirada de productos como costillar de cerdo, chicharrón de Cádiz y carne mechada, envasados al vacío, tras haber detectado que el obrador perteneciente a un minorista no estaba autorizado en la ciudad y, por tanto, "se ha actuado de manera diligente", ha asegurado.

"De acuerdo con la información disponible actualmente, los productos habían sido distribuidos en determinados establecimientos de Sevilla capital y de municipios de Alcalá y de Dos Hermanas, de Alcalá de Guadaíra y de Dos Hermanas, y, lógicamente, se ha actuado rápidamente", ha detallado el consejero.

Además, el vicepresidente primero ha comunicado que según el informe de los inspectores, este establecimiento elaboraba estos productos sin la preceptiva autorización sanitaria, sin cumplir los requisitos exigibles en cuanto a equipos e infraestructura y sin un sistema de autocontrol adecuado. "Después de lo que ocurrió con Magrudis y la listeria, pues evidentemente actuar rápido es fundamental", ha añadido.

Además, ha señalado que desde la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla continúan llevando a acabo actuaciones sobre el establecimiento, a la espera de los resultados de la analítica para proceder a la retirada efectiva de los productos.

"Los inspectores, tanto municipales como de la Consejería de Sanidad, están verificando la retirada efectiva de estos productos, sobre todo en los establecimientos donde habían sido distribuidos, aparte de paralizar la actividad de la industria", ha incidido Antonio Sanz.

En este sentido, el consejero ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio algunos de estos productos que se abstengan de consumirlos y que los devuelvan al establecimiento donde lo adquirieron.