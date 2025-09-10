Seis grandes títulos y una veintena de actividades en la XVII temporada de 'Zarzuela' de Sevilla

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha inaugurado este miércoles la XVII temporada de 'Zarzuela' de Sevilla, que acogerá seis compromisos escénicos que ocuparán la cartelera de diversos espacios culturales de la ciudad, además de una veintena de actividades complementarias como recitales o exposiciones, entre otros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el Espacio Turina acogerá los títulos 'Chateau Margaux' los días 10 y 11 de octubre, 'El Barbero de Sevilla' los días 7 y 8 de diciembre, y el XII Concierto Solidario de Navidad el 13 de diciembre.

Además, se pondrá en escena 'Las hijas de Zebedeo' los días 29 y 30 de mayo, una de las obras "más esperadas por su escasa representación en la actualidad y célebre por el número de Las Carceleras".

La temporada también ocupará el Auditorio Cartuja Center, que el 25 de enero recibirá Los Claveles, con música de José Serrano y libreto del sevillano Luis Fdez. de Sevilla.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha señalado que la zarzuela congrega a más de 10.000 asistentes en sus ediciones y genera un turismo cultural, por lo que "refuerza la imagen de Sevilla como capital cultural de referencia".

El Consistorio ha enmarcado que la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la Compañía Sevillana de Zarzuela se ha reforzado en el último año con la incorporación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, una alianza que "ha permitido la restauración de valioso patrimonio escénico rescatado por la compañía, así como la creación de nuevos elementos escenográficos con técnicas artísticas propias de la época original de las obras".