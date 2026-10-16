Seis localidades de la provincia de Sevilla se suman al Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales

Fotograma de 'La buena letra', de la sevillana Celia Rico - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis localidades de la provincia de Sevilla se ha sumado este año al Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el fin de acercar al público las historias, experiencias y realidades de las mujeres rurales.

El programa se pone en marcha este 16 de octubre y permitirá asistir en conjunto a once proyecciones en Aznalcóllar, Casariche, Cazalla de la Sierra, Estepa, Guadalcanal y La Campana hasta el 13 de noviembre, informa el Gobierno en una nota de prensa.

La cinta 'La buena letra' de la directora sevillana Celia Rico Clavellino (Constantina, 1982) inaugura las proyecciones en la provincia este mismo 16 de octubre en la casa de la cultura de Cazalla de la Sierra.

El largometraje histórico se podrá ver, además, en Aznalcóllar el 22 de octubre, en Estepa el 4 de noviembre, en Casariche el 6 de noviembre y en Guadalcanal el 7 de noviembre.

El filme de Gracia Querejeta 'La buena suerte' se exhibe en Estepa (5 de noviembre), Cazalla de la Sierra (6 de noviembre), Casariche (13 de noviembre) y Guadalcanal (13 de noviembre). 'La terra negra' de Alberto Morais se verá en Cazalla de la Sierra el 23 de octubre y 'Lo que queda de ti' de Gala Gracia se proyectará en el auditorio Blas Infante de La Campana el 30 de octubre.

El ciclo permite a las localidades participantes programar este año, por primera vez, hasta tres películas, como ha hecho Cazalla de la Sierra; mientras que Casariche, Estepa y Guadalcanal ofrecen dos; y Aznalcóllar y La Campana, una cada una.

El Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llega este año a 530 municipios en el conjunto de España con 1.097 proyecciones y 461 actividades paralelas como debates, exposiciones y talleres. El programa dispone de 12 cintas para las sesiones presenciales. Además, se ofrece la posibilidad de ver también gratis 13 largo y cortometrajes por medio de internet en la web oficial 'www.cineymujeresrurales.es' del 17 al 31 de octubre.