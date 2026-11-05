Seis nuevos canónigos tomarán posesión el próximo 7 de noviembre en la Catedral de Sevilla

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, junto a los canónigos de la Catedral. - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Sevilla acogerá el próximo sábado 7 de noviembre de 2026, a las 9,30 horas, la toma de posesión de seis nuevos canónigos del Cabildo Catedral Metropolitano en una ceremonia presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y que se celebrará en el coro del templo, constituido para la ocasión en sala capitular.

Según ha detallado el Cabildo Catedral en una nota de prensa, se incorporan al Cabildo Francisco de los Reyes Rodríguez López, Miguel Ángel Núñez Aguilera, Antonio Jesús Rodríguez Báez, Andrés Ybarra Satrústegui, Enrique Barrera Delgado y Gumersindo Melo González con trayectorias que han comprendendido el servicio en parroquias de la Archidiócesis y responsabilidades en la formación sacerdotal y la atención pastoral.

En la misma sesión, tres canónigos que ya forman parte del Cabildo tomarán posesión de nuevas dignidades, como serán Isacio Siguero Muñoz, que pasará de capellán real a arcipreste; José Luis García de la Mata Calvo, que pasará de archivero y bibliotecario a maestrescuela; y Luis Rueda Gómez, que pasará de prefecto de Liturgia a tesorero.

Durante el acto, los nuevos capitulares ocuparán los sitiales que les corresponden en el coro, mientras que los nuevos canónigos prestarán los juramentos previstos en el ceremonial, entre ellos el de cumplir los estatutos y las obligaciones de su canonjía. La celebración incluirá unas palabras del arzobispo y su bendición.

De esta manera, la toma de posesión formaliza la incorporación de los nuevos canónigos al Cabildo y la asunción de las dignidades por parte de tres de sus miembros. El acto seguirá el ceremonial previsto para esta sesión capitular.

Los nuevos canónigos jurarán defender la doctrina de la Mediación Universal de Nuestra Señora y cumplir los estatutos y prácticas de la Catedral, así como las obligaciones inherentes a su canonjía. A continuación, el arzobispo dirigirá unas palabras a los asistentes e impartirá la bendición.