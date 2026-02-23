Seis proyectos de Universidad de Sevilla reciben fondos de Acciones Marie Sklodowska-Curie, dentro de Horizonte Europa

Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha obtenido financiación para seis proyectos y contratos de investigación en la convocatoria Postdoctoral Fellowships 2025 de las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA-PF) dentro del programa marco Horizonte Europa.

Según ha indicado la institución en una nota, hasta el momento se han captado más de 1,9 millones de euros de financiación, "mientras que una propuesta más se encuentra aún en lista de reserva a la espera de una posible concesión". La US ha destacado que estos datos la colocan "como la primera universidad andaluza por fondos captados". Además, "empata con la Universidad de Granada por número de proyectos y contratos, con seis cada una".

La US ha inidicado que se trata de investigaciones en campos como cáncer, genética del desarrollo, actividad física y ciencias del deporte, historia y filosofía de las ciencias del mar o la respuesta de las plantas invasoras al cambio climático.

Los proyectos seleccionados, que serán supervisados por personal docente e investigador de la US, se encuadran en las modalidades 'European Fellowships' y 'Global Fellowships'. Estas acciones atraerán talento postdoctoral a la Universidad de Sevilla para desarrollar proyectos de investigación de alto nivel de entre uno y dos años de duración en la modalidad 'European Fellowships' y de entre dos y tres años de duración en la modalidad 'Global Fellowships'.

Los proyectos concedidos estarán supervisados por los investigadores de la US Lino Camprubí Bueno, María Olmedo López, Montserrat Vilà Planella, Simón Méndez Ferrer, Joaquín Piedra de la Cuadra.

La US ha presentado un total de 60 propuestas a la convocatoria MSCA-PF 2025. De ellas, 52 (entre las que figuran las cinco que finalmente han conseguido financiación y la que se encuentra en lista de reserva) han estado incluidas en el programa de acompañamiento MSCA-PF de la Oficina General de Proyectos Internacionales (OGPI) de la US.

Las Acciones Marie Sklodowska-Curie buscan garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital intelectual de Europa, con el fin de generar nuevas capacidades e innovación y, de este modo, alcanzar su pleno potencial en todos los sectores y regiones.

El objetivo de las Acciones Postdoctorales (MSCA-PF) es el de mejorar el potencial científico e innovador, la formación y la empleabilidad de los investigadores postdoctorales a través de proyectos individuales de I+D. Así, las MSCA PF representan una oportunidad para atraer e incorporar talento investigador postdoctoral de excelencia, para desarrollar trabajos de investigación de alto impacto de todas las áreas científicas.

El prestigio de estos contratos postdoctorales es internacionalmente reconocido, ya que se evalúa la investigación de alto nivel en los primeros tramos de la carrera investigadora postdoctoral y se compite a nivel internacional, premiándose la excelencia del proyecto, el investigador postdoctoral solicitante y el supervisor, así como la calidad de la institución de acogida