Semana Santa de Sevilla 2026: hasta 750 euros de diferencia en las túnicas según las hermandades

Archivo - Nazarenos de la Esperanza de Triana, con túnica y antifaz de terciopelo verde y capa blanca, en la calle Puereza, junto a la Capilla de los Marineros. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La demanda de confección de túnicas de nazarenos para hermandades de Sevilla ha experimentado un crecimiento después de la pandemia, "como ha ocurrido en otros muchos sectores"; sin embargo, "no la hemos absorvido los comerciantes", tal como afirma José Ramón Martínez, propietario de El Rincón del Nazareno, un centenario establecimiento especializado en artículos textiles de Semana Santa ubicado en pleno centro de Sevilla, junto a la Puerta de Carmona.

"Existe una competencia muy fuerte por parte de las hermandades, ya sea directamente o través de sus Bolsas de Caridad y las mayordomías --áreas responsables de la gestión económica, administración de bienes y contabilidad de la cofradía--, con proveedores en China o Marruecos, imagino, que ofertan a precios mucho más bajos, si bien las calidades no son las mismas", asegura en declaraciones a Europa Press.

En su establecimiento lo tienen claro: "Estamos aguantando el tirón como podemos. Es cierto que hay más nazarenos hoy día, pero también menos clientes", destaca el responsable de este comercio familiar de la calle San Esteban, que allá por 1921 fundó su bisabuela.

PRECIO DE LAS TÚNICAS DE NAZARENO

En cuanto al precio de las túnicas de nazarenos, estos varían en función del tipo --de cola o de capa-- y del tejido utilizado en su confección, como el ruan --tela de algodón que toma su nombre de la localidad francesa tratada mediante un procedimiento conocido en la industria textil como apresto, "lo que la hace hidrófuga, con un aspecto encerado y brillante"--, terciopelo o tela de sarga.

En este sentido, el coste de las mismas oscila entre los 225 euros si es blanca de cola (hermandad del Dulce Nombre) y los 600 euros si es de terciopelo (Esperanza de Triana). En este último caso, el hábito completo, dependiendo de si los escudos son bordados a mano o a máquina, y sumando los 100 euros que puede rondar el cordón de seda y oro, el precio final podría situarse en torno a los 1.000 euros.

Junto a la confección del hábito nazareno, en este tipo de comercios se ofrece la posibilidad de adquirir los complementos correspondientes: cíngulos, cinturones de esparto --hasta 12 tipos distintos según anchura y color--, sandalias, escudos y capirotes, ya sean los tradicionales de cartón o los de rejilla, más habituales de un tiempo a esta parte.

Frente al "futuro devastador" que se presenta para el sector, en opinión de este artesano del textil, "comercios como el nuestro siguen apostando por la calidad, con túnicas pensadas para que duren. Cuando hacemos una túnica para un chaval de 14 años, la idea es que sea para siempre".

En el horizonte, la posibilidad de crear una asociación que aúne a comerciantes de establecimientos de esta naturaleza ante la "confrontación existente con las hermandades". "Entre nosotros nos llevamos bien, a todos nos cuesta igual la tela", expresa José Ramón Martínez a modo de resumen.