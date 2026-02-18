Semana Santa de Sevilla 2026: Comienza la Cuaresma en la Catedral con la tradicional misa de la imposición de la ceniza

La Catedral de Sevilla celebra la tradicional misa de imposición de la ceniza con motivo del Miércoles de Ceniza. - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Sevilla ha acogido esta tarde la tradicional misa de imposición de la ceniza con motivo del Miércoles de Ceniza, dando inicio a la Cuaresma. La celebración ha sido presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, en el trascoro.

La celebración de la misa ha coincidido con la reapertura de la Capilla Real y el regreso al culto de la imagen de la Virgen de los Reyes tras sendas laboras de conservación y restauración.

El arzobispo ha recordado que la Cuaresma es un tiempo litúrgico en el que la Iglesia "nos propone como preparación para la Pascua", dado que la Semana Santa, "en la que celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor, es algo tan grande, tan profundo, que necesita una preparación: 40 días que la Iglesia nos recomienda tres prácticas, oración, ayuno y limosna".

"El ayuno no solo de comida, sino de tantas cosas prescindibles que hay en la vida y que parece que la sociedad de consumo nos convence de lo contrario". Ello, en este tiempo previo a la Semana Santa, "donde todos los elementos son importantes, pero no todos tienen la misma importancia", ha señalado.