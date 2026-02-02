Semana Santa de Sevilla 2026: El Cristo de las Misericordias protagoniza el cartel 'La Cruz Santa de Sevilla'

Imágenes de la presentación del Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026 en la Fundación Caja Rural. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha presentado este lunes el cartel anunciador de la Semana Santa de 2026, titulado 'La Cruz Santa de Sevilla', obra del artista gaditano Antoine Cas. La pieza sitúa en el centro al Cristo de las Misericordias, titular de la Hermandad de Santa Cruz, representado en la Crucifixión.

El acto ha tenido lugar en el salón de actos de la Caja Rural del Sur, entidad colaboradora, y ha contado con la asistencia del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez de Luna; el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entre otros, según ha detallado el Consejo en una nota.

La obra propone una reinterpretación pictórica que dialoga con la tradición del barroco andaluz y el lenguaje del arte simbólico contemporáneo. En el centro de la composición, el Crucificado se eleva como eje vertical sobre un espacio dominado por un campo rojo, que "trasciende el dolor para convertirse en símbolo de sacrificio, amor, misericordia y entrega de vida". Entre estas formas "se insinúan presencias que pueden interpretarse como ángeles, almas o la humanidad misma estremecida ante el misterio de la Redención".

El halo circular dorado que corona la cruz adquiere un protagonismo destacado. Según el Consejo, representa "la eternidad y la plenitud", estableciendo un diálogo visual entre lo humano y lo divino. A los pies de la cruz, la Magdalena del Buen Fin aparece como "presencia fiel y silenciosa, encarnación del amor que permanece". La tipografía "refuerza la solemnidad y el carácter atemporal del conjunto". En palabras del propio autor, se trata de un cartel que "no busca el impacto fácil, sino la permanencia en la memoria, invitando a la contemplación y al silencio".

Antoine Cas (Antonio Casamitjana) nació en Cádiz en 1969. Es licenciado en Bellas Artes con especialización en Pintura, Conservación y Restauración, y también en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla (US), ciudad en la que actualmente mantiene abierto su estudio. Su obra ha sido expuesta en prestigiosas galerías de Francia e Italia, y ha participado en ferias internacionales como ARCO Madrid, Art Montpellier y Art Paris. Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito cofrade, siendo autor de numerosos carteles y obras para hermandades y celebraciones de Andalucía.