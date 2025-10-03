El Seminario por el IV Centenario de Juan de Roelas arranca en Olivares con el respaldo de la Diputación de Sevilla

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha participado en el acto inaugural del Seminario Internacional con motivo del IV Centenario del fallecimiento de Juan de Roelas, celebrado en Olivares y que se desarrollará hasta el próximo domingo. Durante su intervención, Fernández ha puesto en valor el legado artístico que el pintor flamenco dejó en la provincia de Sevilla.

Según ha detallado la Institución Provincial en una nota, Fernández ha señalado que "la cultura no es un lujo, sino un motor de cohesión, de identidad y de desarrollo para los pueblos de la provincia", aprovechando la ocasión para recordar también la figura del profesor Enrique Valdivieso, "referente indiscutible en el estudio de la pintura del siglo XVII y colaborador de la Diputación de Sevilla.

Al hilo de lo anterior, ha señalado que siempre le estarán agradecidos a Valdivieso por "su especial vinculación al Servicio de Archivo y Publicaciones: la colección Arte Hispalense lleva su firma en títulos esenciales, uno de ellos precisamente sobre Juan de Roelas".

"Este congreso no es solo una mirada al pasado es también una apuesta de futuro, a través de la figura de Roelas, se refuerza la imagen de la provincia de Sevilla como espacio de creación, innovación y referencia cultural", ha incidido el diputado.

Este seminario, marcado por el IV centenario del fallecimiento del pintor, nace del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Olivares y la Diputación de Sevilla, un compromiso que desde el Área de Cultura se ha impulsado "desde el minuto uno", según ha señalado Fernández.

El diputado provincial ha finalizado su intervención agradeciendo "al Ayuntamiento de Olivares por su valentía y altura de miras, al comisario Benito Navarrete por su rigor científico, y a todas las personas que van a participar de este congreso". "Que el legado de Roelas, cuatro siglos después, siga inspirándonos para creer en la fuerza transformadora de la cultura", ha concluido.