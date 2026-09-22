El Senado aprueba la moción para instar al Gobierno a impulsar un intercambiador intermodal en el Higerón en Sevilla

La senadora socialista por Sevilla Eva Bueno - PSOE

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado ha aprobado este martes, 22 de septiembre, una moción presentada por el Partido Socialista (PSOE) para instar al Gobierno a impulsar, en colaboración con la Junta de Andalucía, el intercambiador intermodal entre la red de Cercanías y la línea 3 del metro de Sevilla en el entorno de El Higuerón, en el barrio de San Jerónimo de Sevilla.

Cabe subrayar que el texto, al que se añadieron dos enmiendas del PP, ha sumado 27 votos a favor y dos abstenciones.

La senadora socialista por Sevilla Eva Bueno, ha mostrado su satisfacción y ha recalcado que, gracias a esta moción, "el Senado aborda el intercambiador de El Higuerón como ejemplo de participación ciudadana y cooperación institucional".

Además, ha recordado que la iniciativa para conectar las líneas C1, C2, C3 y C5 de Cercanías con la futura Línea 3 del Metro en El Higuerón nació de una propuesta de la Asociación Ándalus y ha ido "sumando apoyos en distintos niveles institucionales".

También ha apuntado que "la propuesta fue respaldada por la Diputación de Sevilla. Llegó al Parlamento de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla y, posteriormente, ha propiciado que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía hayan iniciado estudios técnicos sobre su viabilidad".

La parlamentaria del PSOE ha afirmado que "desde el Senado, y con el consenso alcanzado, se reivindica ahora la continuidad de ese trabajo y la coordinación entre administraciones para que, si los estudios confirman su viabilidad, pueda incorporarse a la planificación de las infraestructuras".

Bueno ha indicado que "la iniciativa pone en valor que la participación ciudadana puede impulsar proyectos concretos de ciudad y que la cooperación entre administraciones permite avanzar hacia una red de transporte público verdaderamente metropolitana".

"El objetivo final, ha concluido, es que las infraestructuras funcionen de manera conectada y faciliten una movilidad más accesible y sostenible para Sevilla y su área metropolitana".