Sevilla abre las puertas del Ayuntamiento en la XII Noche en Blanco con una exposición dedicada a Juanita Reina

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado en la XII edición de la Noche en Blanco, ejerciendo de anfitrión en la Casa Consistorial, uno de los espacios municipales que ha abierto sus puertas en horario especial para que vecinos y visitantes pudieran recorrer sus salas principales.

La cita ha coincidido con la recién inaugurada exposición dedicada a Juanita Reina, en conmemoración del centenario de su nacimiento. Según ha detallado el Consistorio en una nota, esta muestra, instalada en el propio Ayuntamiento, permite acercarse a la vida y obra de la artista sevillana a través de objetos personales, fotografías y recuerdos, ofreciendo un recorrido por la trayectoria de una de las grandes voces de la copla.

En este sentido, el primer edil ha destacado que "el Ayuntamiento de Sevilla es la casa de todos, y en una noche como esta no podía faltar en la programación de la Noche en Blanco". Asimismo, el alcalde ha destacado que "abrir nuestras puertas en un día tan especial es una manera de acercar la historia, el arte y el patrimonio municipal a todos los sevillanos y a quienes nos visitan".

De igual manera, ha subrayado la importancia de una cita como la Noche en Blanco, que "convierte a Sevilla en un gran escenario cultural abierto, diverso y gratuito". El alcalde ha animado a seguir participando de esta iniciativa, que también se ha extendido a otros espacios municipales de la ciudad, como; el Espacio Santa Clara, la Sala Atín Aya, la Real Fábrica de Artillería, Casa Fabiola, el Antiquarium o los centros cívicos.