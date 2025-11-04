Sevilla acoge la I Edición de los Premios de Liderazgo Femenino para reconocer a mujeres referentes en Andalucía

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido esta martes en el Hogar Virgen de los Reyes la I Edición de los Premios de Liderazgo Femenino, un evento en el que se han reconocido la trayectoria y el talento de mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales.

Esta iniciativa, organizada por Combo Comunicación en colaboración con el Consistorio, convierte a Sevilla en la nueva sede de unos galardones con amplia trayectoria en Andalucía, presentes en ciudades como Málaga, Jaén, Córdoba, Cádiz, Almería, Huelva, Granada y la Costa Tropical, según ha detallado la Administración local en una nota.

Junto al Ayuntamiento, colaboran la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, el Instituto Andaluz de la Mujer, Andalucía Emprende, San Pablo Motor Sevilla-Aljarafe, Avvapro, Apolo Homes y Cervezas Victoria.

Durante la inauguración, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha subrayado que "el liderazgo femenino no solo abre caminos, sino que transforma la manera en la que se entiende la sociedad y las ciudades".

"Con esta primera edición de los premios en Sevilla queremos reconocer a mujeres que, desde su talento, esfuerzo y compromiso, son referentes reales para las nuevas generaciones", ha destacado García, señalando que su deber como administración es "apoyar, visibilizar y multiplicar estos referentes, haciendo de Sevilla una ciudad más justa e igualitaria".

La presidenta del Foro Mujeres Líderes de Andalucía y CEO de Combo Comunicación, María José Segura, ha agradecido el apoyo a los galardones y resaltado la importancia de visibilizar y celebrar el liderazgo femenino como "motor de cambio social y profesional". Además, ha felicitado a las candidatas y premiadas por su ejemplo, que "inspira a generaciones presentes y futuras a avanzar con valentía y determinación".

También han intervenido en el acto la directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, Rosa Casado; el director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión.

Durante la gala se han entregado los I Premios al Liderazgo Femenino de Sevilla en las categorías de Trayectoria Profesional Femenina, Proyecto Innovador Femenino, Ciencia y Tecnología en Femenino y Deporte y Cultura en Femenino.

El Premio a la Trayectoria Profesional Femenina ha sido para la teniente coronel de la Guardia Civil Susana Espinosa, primera mujer piloto de helicópteros en la Guardia Civil de España y actual jefa de la unidad aérea en Sevilla.

Patricia Sánchez ha recibido el Premio al Proyecto Innovador Femenino por su labor pionera en la integración de moda, derecho y digitalización, fundando proyectos como Fashion & Digital Law y programas que fomentan el talento femenino en los negocios creativos.

El Premio al Proyecto de Ciencia y Tecnología ha sido otorgado a Ángela Barrios, Catedrática en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, destacada por su investigación en sostenibilidad y construcción sostenible. Raquel Barrionuevo ha sido galardonada con el Premio del Deporte y la Cultura en Femenino por su compromiso con la defensa de la mujer en la escultura y su labor innovadora en la visibilización de las escultoras.

La jornada ha incluido una mesa redonda de experiencias, moderada por la directora de Apolo Homes y Alhambra Suites, Paloma Amat, con la participación de mujeres referentes en distintos sectores como la responsable de la Promoción de la Perspectiva de Género en la US y catedrática de Universidad, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación, María Teresa Padilla,; la directora Renovables Ingelectus, Luna Moreno; la responsable de Eventos y Patrocinios de BMW, Mini y BMW Motorrad de Grupo Syrsa, Miriam Aranda, y la presidenta Fundación Fernando Baños, Carmen Carmona.

La clausura del evento ha estado a cargo de la secretaria general de Servicios Judiciales de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Rosalía de los Ángeles Espinosa, quien ha felicitado el compromiso de estos premios con la igualdad y el desarrollo social.

Los Premios de Liderazgo Femenino son una referencia consolidada en Andalucía, con más de 500 candidaturas recibidas en cinco años y la participación de más de 2.000 asistentes, consolidándose como una cita que visibiliza el talento y el compromiso de las mujeres andaluzas, contribuyendo a la creación de referentes femeninos para los niños.