Sevilla acoge una exposición en el Centro Cerámica Triana sobre los 25 años de la coronación de la Virgen de la Estrella

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha inaugurado en el Centro Cerámica Triana la exposición colectiva 'La Estrella', que reúne obras de cerámica contemporánea y fotografía para conmemorar el 25º aniversario de la coronación de la Virgen de La Estrella, que estará abierta hata el 23 de febrero del próximo año.

En una nota de prensa, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha declarado que "la exposición, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, comisariada por Ale Rojas y Dani Franca, incluye las obras en cerámica de talentosos artistas afincados en Sevilla como Gloria Martín Montaño, Ramón David Morales, María José Gallardo, María Blanco, Mar García Ranedo, MPMP Rosado, Ruth Morán, Ángel Lora y Dionisio González".

La muestra también reúne fotografías de Pedro J. Saavedra, Antonio Pérez, Celia Macías, Macarena Gross y Santi León. "El barrio de Triana fue un lugar de alfares desde tiempos inmemoriales. El pasado y el presente del arrabal demuestran cómo esta práctica se mantiene viva en sus calles. Tradición y modernidad se dieron la mano para enriquecer los instrumentos y formas de una artesanía milenaria. Tradición y modernidad van de la mano, también, en esta iniciativa artística que ve la luz veinticinco años después de que Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla por aquel entonces, impusiera la corona sobre las sienes de la Virgen de la Estrella", ha destacado la edil de Cultura.

De igual manera, Moreno ha manifestado que el Centro Cerámica Triana propone una muestra en la que artistas contemporáneos investigan, experimentan y reflexionan en torno a la cerámica mediante las diferentes acepciones de La Estrella, "desde lo devocional y religioso a lo simbólico, formal y conceptual". La mayor parte de obras cerámicas se han realizado en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, cuyo profesorado ha dado apoyo técnico para la realización de las mismas".

Por otro lado, el comisario de la muestra ha señalado que "aunque la propuesta inicial de esta exposición es que los artistas hablen de la Virgen de la Estrella desde diferentes ángulos, no necesariamente desde el plano religioso, al final lo han hecho de forma devocional. El peso de la tradición ha primado en artistas que normalmente no trabajan con esos códigos".

Entre las obras expuestas, por citar unos ejemplos, destacan los azulejos de arista elaborados por Ramón David Morales. Se trata de una técnica tradicional del siglo XVI: el dibujo se hace sobre una matriz de escayola, luego se aprieta con el barro y se crean unas islas que se rellenan con esmalte. "He querido hacer un trabajo popular, casi anónimo, para el que me he inspirado en una pieza antigua de este museo y en un artista de Triana, Helios Gómez, que creaba imágenes de la Semana Santa a dos colores", explica Ramón David, o las estrellas de barro esmaltado que firman MPMP Rosado.

Los hermanos Manuel y Miguel Rosado, de San Fernando, han partido de la idea de intentar atrapar una estrella con cuerdas. "Vemos una masa que está amarrada y modelada a partir de una cuerda. Al quitarla, queda el negativo. Llevan tres cocciones: la del propio barro, un esmalte en blanco y un lustre metálico. Cinco formas diferentes de estrellas estrelladas".