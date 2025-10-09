Sevilla acoge 'Heridos del deseo', de García-Carpintero, novela marcada "por los límites difusos del bien y el mal"

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación de 'Heridos del deseo', el nuevo libro de José Javier García-Carpintero, editado por Extravertida editorial, que continúa el universo narrativo iniciado con la obra galardonada con el II Premio de Novela Ciudad de Lebrija 2024, 'Por engaños perecemos'.

Según ha informado el Gobierno provincial en un comunicado, el autor estuvo acompañado por la también escritora Elena Marqués, junto a la que ha desvelado algunas de las "claves" de la historia que, además, ha afirmado estar marcada "por la pasión, la culpa y los límites difusos entre el bien y el mal".

Narrada desde múltiples perspectivas según ha señalado la Diputación, la novela continúa la estructura de 'Por engaños perecemos' y ofrece una estructura coral, donde cada voz revela un fragmento del misterio y, al mismo tiempo de la condición humana. Con ella, García-Carpintero "demuestra su habilidad para construir relatos psicológicamente complejos y emocionalmente intensos", donde el suspense se mezcla con la introspección.

Durante la presentación se ha señalado el "estilo maduro y la mirada lúcida sobre los abismos del deseo" que muestra el autor, al que muchos consideran "una de las voces más sólidas de la narrativa actual". Su regreso aumenta el alcance de la historia "que conquistó a los lectores y al jurado del Premio Ciudad de Lebrija", que incluye la edición de de la novela y 5.000 euros.

La nueva trama arranca el día en el que desaparece sin dejar rastro la hermana de uno de los personajes, Marta. A partir de entonces, se ve arrastrada por una espiral de mentiras, secretos, traiciones y pasiones que marcarán su destino para siempre. Mientras busca respuestas, también huye de una realidad que ya no le pertenece.

Según se destaca en la edición, este nuevo trabajo de José Javier García-Carpintero sitúa al lector en el territorio emocional donde el deseo se confunde con la destrucción y donde cada paso acerca a la protagonista a una verdad "tan amarga como necesaria".

Además, la institución ha incidido en que el III Premio de Novela Ciudad de Lebrija continúa actualmente abierto a la recepción de manuscritos y supera los 375 originales presentados por el momento, según ha señalado Entravertida editorial. La convocatoria culminará con la presentación pública de la obra ganadora en marzo de 2026 en la ciudad de Lebrija.