Sevilla acoge este 9 de marzo la 'Champion Beef' congregando a empresas del sector de todo el país y el mundo

Cartel de la 'Champion Beef' organizada por OestreaSur en Sevilla - OESTREASUR

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana de distribución de productos premium OstreaSur junto a su marca de distribución cárnica OstreaBeef, organizan el próximo 9 de marzo en las instalaciones del Restaurante Puerto de Cuba -Café del río en Sevilla, "Champion Beef", un evento que congregará a algunos de los profesionales más destacados del sector de nuestro país.

El gerente de la empresa, David García Pruna, ha destacado "la acumulación de estrellas que van a participar en el mismo, "todos ellos líderes y referentes en sus respectivos sectores que raramente coinciden en un mismo espacio debido a sus múltiples compromisos profesionales", según ha indicado en una nota.

Entre ellos, ha subrayado la presencia de "dos de los mejores parrilleros de España". Por un lado Gonzalo Madrigal, parrillero jefe del restaurante El Capricho situado en Jiménez de Jamuz (León) "considerado hoy en día un referente mundial en el tratamiento de la carne".

Le acompañará otro especialista, Jesús Barranco, Chef ejecutivo del grupo Raza y Dehesa Restaurante. "Ambos realizarán una demostración en directo en la que explicarán las técnicas que utilizan en sus respectivos establecimientos y los secretos de otros aspectos esenciales como los cortes de la carne o el momento de poner la sal."

En este foro está prevista la participación de tres grandes referentes; José Gordón propietario del Restaurante el Capricho, considerado uno de los mejores asadores del mundo, Daniel Cochón, Director de Producción y Logística de Frigoríficos Bandeira, "el matadero más importante de Europa de ganado nacional" y Miguel Vergara, presidente y propietario del Grupo Miguel Vergara, "empresa líder en la producción de carne de vacuno en España, considerado uno de los productores de carne de Angus más importante del mundo".

Durante el transcurso de la jornada profesional, Ostreasur habilitará una amplia zona expositiva que contará con la presencia de algunos de los productos que integran su selecto portfolio y que "han situado a esta empresa sevillana como líder en la distribución de productos gourmet, sirviendo a los restaurantes y establecimientos más importantes en Sevilla y su provincia, así como las provincias de Cádiz y Huelva".

Entre ellos figuran marcas como el salchichón de Casa Riera Ordeix, Urgasa, el atún y la almadraba del Grupo Ricardo Fuentes, las Anchoas, gildas y encurtidos de Casa Santoña, las conservas de pescados y mariscos de alta calidad de la empresa gallega A Conserveira, o las ostras Gillardeuau.

También está prevista la presencia de la firma Aljomar, con sede en Guijuelo y especializada en productos ibéricos traerá a Sevilla sus últimos productos, Nodorte, firma gallega de merluza, o la empresa alicantina Marufina, que sirve mariscos pero de "una forma diferente ya preparados para realizar carpaccios o tartares".

La jornadas contarán además con la presencia de algunas marcas nacionales como Rives y Cruzcampo y finalizarán con la actuación musical del músico y compositor sevillano David García Pineda, D'pineda.

La empresa sevillana de productos Gourmet de alimentación Ostrea Sur, ha sido galardonada como "mejor empresa distribuidora y retail de productos premium" en la Feria gastronómica Auténtica Premium Food Fest es una empresa sevillana fundada en 2003 y dedicada a la distribución de alimentos gourmet.

Radicada en el barrio sevillano de Palmete, la empresa, cuenta hoy en día con una plantilla de 20 trabajadores, y se "ha convertido en un referente de la distribución gourmet, sirviendo a los restaurantes y establecimientos más importantes de Sevilla y su provincia, asi como Huelva y Cádiz desarrollando además una profunda filosofía solidaria enmarcada en su responsabilidad social corporativa".