Sevilla acoge la quinta edición del Congreso Concursal y Mercantil, con expertos y novedades en la materia

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido este jueves la inauguración de la quinta edición del Congreso Concursal y Mercantil, organizado conjuntamente por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y el Colegio de Economistas de Sevilla. El encuentro ha reunido en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla a magistrados, economistas, abogados y expertos para abordar las principales novedades en materia concursal, mercantil y de reestructuración empresarial.

El decano-presidente del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco José Tato, ha subrayado en una nota que el Congreso "se ha consolidado como un espacio de referencia nacional para afrontar con rigor técnico los retos del derecho concursal y mercantil, poniendo en diálogo a la judicatura y a los profesionales de la economía".

Por su parte el miembro del Foro Concursal ICAS, Fernando Azcona Recio, ha destacado que "esta quinta edición refuerza el compromiso de la Abogacía con la formación continua y la cooperación interprofesional, esenciales para ofrecer un mejor servicio a empresas y ciudadanía".

El programa de esta edición incluye cuestiones como las reglas de reparto económico en los procesos de reestructuración, la insolvencia de microempresas, la venta de unidades productivas en fases preconcursales y concursales, así como las nuevas controversias en los concursos de persona física. También se aborda el papel de las entidades especializadas y la tramitación eficiente de los procedimientos concursales.

Entre los ponentes figuran magistrados del Tribunal Supremo, de distintas Audiencias Provinciales y de juzgados mercantiles de Sevilla, Córdoba, Madrid, Cádiz, Burgos y Huelva, junto a reconocidos economistas y abogados especializados en la materia.