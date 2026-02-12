Sevilla activa la fase de preemergencias por la borrasca 'Oriana' y decreta cierre de parques e instalaciones deportivas

Archivo - Turistas en las rejas cerradas del Parque de María Luisa que da entrada a la Plaza de España. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de preemergencia, ante el aviso amarillo por viento emitido para este viernes, 13 de febrero, debido a la nueva borrasca 'Oriana'.

Según ha informado el Consistorio a través de su cuenta de Emergencias Sevilla en la red social X, consultada por Europa Press, durante la jornada de este viernes permanecerán cerrados de forma preventiva los parques públicos, las instalaciones deportivas al aire libre, el cementerio y los jardines del Alcázar.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y la Campiña, debido a vientos del oeste con rachas de hasta 70 km/h, que se prevén entre las 3,00 y las 18,00 horas.