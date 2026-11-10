Sevilla activa el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias tras el aviso naranja por viento de Aemet

Archivo - Un empleado de seguridad cierra la puerta de acceso al parque de María Luisa. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado en la noche de este martes la activación del Plan Territorial de Emergencias de la ciudad de Sevilla, en Fase de Emergencias Nivel 1, tras el aviso nivel naranja por fuertes vientos con rachas de 90 kilómetros por hora, emitido por la Aemet.

En concreto, esta fase entrará en vigor desde la medianoche de la presente jornada, según ha concretado el Consistorio en sus redes sociales.

Durante la jornada, se mantendrán cerrados de forma preventiva los parques públicos, instalaciones deportivas al aire libre y cementerio.