Sevilla activa la preemergencia tras el aviso naranja de la Aemet ante lluvias y vientos fuertes

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas en Sevilla en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

A través de sus redes sociales, el Consistorio ha informado de que los servicios operativos se encuentran activados y ha precisado que esta medida responde a criterios preventivos y de anticipación ante posibles situaciones de riesgo.

El Ayuntamiento ha añadido que continúa monitorizando la evolución de los pronósticos oficiales para ofrecer información puntual a la ciudadanía y garantizar la seguridad en todo momento, agradeciendo la colaboración de la población y recordando que se mantengan atentos a los canales oficiales de comunicación.