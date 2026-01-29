Sevilla aprueba su Presupuesto con apoyo de Vox en un pleno bronco por el desalojo de la plantilla municipal

Agentes de la Policía Local proceden al desalojo del público por indicación del presidente del Pleno, Manuel Alés, tras las continuas protestas y por mostrar carteles- EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión extraordinaria, ha aprobado de forma definitiva los presupuestos municipales para 2026 --esto es, el Presupuesto General de la Corporación, de los Organismos Públicos y estados previsionales de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece, íntegramente, a la Entidad Local, y el Presupuesto Consolidado-- y lo ha hecho con el único apoyo de Vox al Gobierno local y en medio de continuas protestas por parte de trabajadores municipales, que han obligado al presidente del Pleno, Manuel Alés, a ordenar el desalojo por completo del público e invitados que se hallaban en el Salón Colón.

Protestas marcadas por el controvertido anuncio del equipo de gobierno de externalizar el servicio de limpieza, en especial en lo que a los colegios se refiere, que han provocado interrupciones en algunas intervenciones. En el Pleno, además, se han sucedido reproches mutuos entre los dos bloques, el que conforman PSOE y con Podemos-IU por un lado, y PP y Vox por otro, con las políticas sociales y los "chiringuitos ideológicos" en el centro del debate.

Estos desalojos han sido criticados por el edil de IU, Ismael Sánchez, que ha afeado a Alés "pretender convertir esto en un cortijo: 'Esto con Zoido --exalcalde del PP-- no pasaba'". A ese tenso clima que ha protagonizado la sesión se ha referido el portavoz socialista, Antonio Muñoz, quien ha destacado la situación "excepcional" que se está viviendo en el Pleno "desde que Sanz es alcalde" y ha interpelado al regidor "si no le da miedo escuchar a la portavoz de Vox cuando dice algunas de sus barbaridades".

La concejal socialista Sonia Gaya ha esgrimido para el rechazo a las cuentas los recortes en políticas sociales y la creación de los citado "chiringuitos ideológicos, esos que ustedes criticaban, como la oficina antiokupación: esas deben ser las prioridades para la ciudadanía", ha ironizado la edil.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha reconocido sentirse muy satisfecha por las "papeletas de mal perdedor" que están mostrando en la coalición de izquierdas. "Eso es que estamos desterrando las políticas socialistas de este Ayuntamiento", ha añadido. Además, se ha vanagloriado del pacto alcanzado con el PP para la "intensificación" del control del padrón municipal y la flexibilización de las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). "Hemos puesto sobre la mesa medidas de sentido común y ahora toca cumplirlas".

Por su parte, la concejala de Podemos, Susana Hornillo, ha señalado que "no se trata de las cuentas de un Ayuntamiento sino más bien de una multinacional que busca beneficios. Se han sacrificado políticas de igualdad por chiringuitos ideológicos como consecuencia del acuerdo con Vox".

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha afirmado que las "luces largas" a las que se refiere en ocasiones Muñoz cuando habla de proyectos de ciudad "pueden deslumbrar" y ha señalado que ven a los socialistas "perdidos" en cuanto al presupuesto que hoy se debatía.

El Pleno ha comenzado con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), del joven maquinista sevillano que perdió la vida en un convoy de Rodalies (Cercanías) tras la caída de un muro al paso por la localidad barcelonesa de Gelida, así como por el trabajador fallecido este miércoles en Palmas Altas tras caerle una placa en una obra de viviendas. Tras ello, ha tenido lugar un respetuoso minuto de silencio.

EL PRESUPUESTO, AL DETALLE

Los presupuestos presentan una inversión de 1.096.267.338 euros. Estos números suponen un incremento del 2,52% con respecto al año anterior, llegando a 1.380.067.639 euros el global consolidado.

El Ayuntamiento anunció hace un mes subidas en las aportaciones a diferentes áreas. Tussam recoge una financiación total de 97.784.087 euros. El incremento, según el Consistorio, es del 3,22% respecto del año anterior. En el documento, Tussam registra unos 172 millones de gasto, siendo el apartado más alto, coincidiendo con las nuevas líneas de TB1 y 60 con Sevilla Este puestas en marcha este año.

Una de las partidas en las que también aumenta el presupuesto es de 150 millones de euros, con un incremento del 7% en relación con 2025.

Uno de los aumentos más significativos se registra en las partidas destinadas al Real Alcázar hasta los 21 millones de euros. Desde el Gobierno municipal han destacado que se trata de un 75% más que hace dos años.

También aumenta el gasto al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) con más de 18 millones de euros, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) hasta los 43 millones y el de Contursa superando los 21 millones de euros.

Por otro lado, las cuentas registran un aumento en el personal de la Policía Local. En total se incorporan 57 nuevos agentes y se aumenta la previsión de personal hasta los 1.409. El gasto de personal de toda la Corporación Municipal asciende a 365.331.028,91 euros.

En el capítulo de Activos financieros, se contemplan créditos para abordar dos ampliaciones de capital. La primera, por importe de 3,69 millones de euros, para la sociedad Estadio la Cartuja de Sevilla S.A. y la segunda destinada a Emvisesa por 2,98 millones de euros.