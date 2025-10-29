'Sevilla de Boda' vuelve el 7 de noviembre con 70 expositores como "gran escaparate del sector nupcial"

Presentación de la 28º edición de 'Sevilla de Boda' en las Bodegas Salado en Umbrete (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

UMBRETE (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La XXVIII edición de 'Sevilla de Boda', organizada por Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), ha sido presentada este martes en Umbrete (Sevilla). Esta nueva edición contará con más de 70 expositores entre el 7 y el 9 de noviembre de 2025.

Según una nota de prensa remitada por el Ayuntamiento de Sevilla, el acto ha estado presidido por la delegada de Turismo y Cultura del Consistorio, Angie Moreno, y ha contado con la presencia de la madrina de esta edición, Margarita de Guzmán, y el gerente de Bodegas Salado, Francisco Salado.

En esta edición, habrá más de 70 empresas expositoras que ocuparán una superficie expositiva de casi 7.000 m2 y se prevé la asistencia de más de 5.000 visitantes. Desde el Ayuntaimiento estiman más de 500.000 euros el impacto económico por volumen de negocio generado.

Entre las novedades de este año destaca el programa exclusivo para profesionales que se ha preparado para el viernes y en el que tendrán lugar encuentros y mesas redondas que analizarán y reflexionarán sobre el futuro de la industria de las celebraciones.

Otra de las novedades de esta edición es el homenaje especial a la diseñadora cordobesa Juana Martín, coincidiendo con el 20º aniversario de su debut en la moda. Bajo el título 'Juana Martín. Veinte años de moda', Sevilla de Boda exhibirá cinco de sus creaciones nupciales y de fiesta, que se dispondrán en la cúpula de FIBES como instalación de bienvenida para los visitantes del salón, en un reconocimiento a su trayectoria y su aportación al diseño andaluz.

También por primera vez, las Bodegas Salado tendrán su espacio propio "representando a uno de los espacios de celebración más icónicos y demandados por novios y clientes que buscan entornos singulares para sus celebraciones". También como nuevo expositor se incorporan, entre otros, Consorcio de Jabugo o Auto Andalucía Bus.

La Pasarela Sevilla de Boda volverá a ser uno de los grandes atractivos del fin de semana, con los desfiles del sábado dedicados a mostrar las tendencias nupciales y de invitada para 2026. El domingo, la feria vivirá una de sus jornadas más esperadas con el Gran Sorteo Sevilla de Boda, un lote de servicios y regalos valorado en más de 15.000 euro, que han sido aportados por una gran parte de los expositores.

Entre los premios se incluyen tratamientos de medicina estética, alianzas, descuentos en haciendas y fincas, reportajes fotográficos, experiencias gastronómicas y un lote de productos ibéricos, entre otros. Además, el programa de actividades incluirá una ponencia teatralizada sobre cómo organizar un evento con éxito y un pasacalles de animación 'Hora Boom'.

Por su parte, Angie Moreno ha destacado que las 28 ediciones consecutivas del evento la convierte en la feria "más antigua de España en el sector". "Se ha consolidado como un espacio único donde encontrar todo lo necesario para cualquier evento y que ha sabido evolucionar para adaptarse a las nuevas formas de celebrar", ha subrayado la delegada de Cultural y Turismo.