Sevilla capta el evento internacional del turismo de lujo 'Virtuoso On Tour' de 2026

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno (i), encabeza la delegación hispalense en la World Travel Market de Londres. - AYTO.DE SEVILLA

LONDRES 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, encabeza la delegación sevillana presente en la World Travel Market de Londres, una de las citas profesionales más importantes del turismo mundial, que se celebra del 4 al 6 de noviembre en el recinto ferial ExCeL London. En el marco de esta feria, Sevilla ha confirmado la captación del evento internacional del turismo de lujo 'Virtuoso On Tour 2026', un evento clave que reunirá en la ciudad a los principales agentes del segmento a nivel global los días 10 y 11 de junio de 2026.

La cita, "fruto de tres años de trabajo en la membresía de Sevilla dentro de la prestigiosa red turística estadounidense Virtuoso", posicionará a la capital andaluza como "referente mundial" del turismo de alta gama, especialmente en los mercados estadounidense, europeo y de largo radio, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Durante dos días, más de 80 profesionales del sector participarán en un programa que mostrará la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica de Sevilla, con escenarios tan emblemáticos como el Real Alcázar, la Real Fábrica de Artillería o los principales enclaves monumentales de la ciudad.

"La elección de Sevilla por Virtuoso refuerza nuestra estrategia de situar a la ciudad entre los destinos de lujo más destacados del mundo, apostando por un modelo de turismo de calidad, sostenible y de alto impacto económico", ha afirmado Angie Moreno.

En la World Travel Market 2025, Sevilla participa dentro del stand de Andalucía, con una "completa agenda" de reuniones profesionales con agentes de viaje, aerolíneas y medios especializados. La feria, que celebra su 46ª edición bajo el lema 'Reimagining Travel in a Changing World', constituye una oportunidad estratégica para reforzar la promoción internacional de Sevilla ante el mercado británico, uno de los más dinámicos para la ciudad.

Reino Unido es actualmente el mercado emisor que más crece en Sevilla, con 161.878 viajeros entre enero y agosto de 2025 y 474.680 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 19,15% respecto al año anterior. Además, es el primer mercado en estancia media (2,93 noches) y uno de los que presenta mayor gasto turístico, con 8,13 millones de euros entre enero y septiembre y un gasto especialmente elevado en restauración.

"El turista británico valora el patrimonio, la cultura y la gastronomía de Sevilla, y eso nos anima a seguir consolidando este vínculo que ya representa cerca de tres millones de pasajeros aéreos entre Reino Unido y nuestra ciudad", ha concluido la edil de Turismo y Cultura.