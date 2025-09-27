Sevilla celebra el I Festival Macarena Flamenca en homenaje a los 600 años de la llegada del pueblo gitano

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha clausurado en la noche de este viernes este festival y entregó los galardones a la Hermandad de los Gitanos, Fakali y el Secretariado Gitano. El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado el I Festival Macarena Flamenca, en la Plaza Virgen del Pilar de La Barzola. Esta primera edición se ha enmarcado en la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica y se ha rendido homenaje a su papel esencial en la historia y la identidad cultural de la ciudad.

Segú ha informado el Consistorio en una nota, el cartel artístico estuvo encabezado por Adela Campallo, Fernando Soto, Fran Cortés y Dieguito Amador, con la presentación del periodista y escritor Antonio Ortega. Durante la velada, el alcalde Sanz entregó distinciones a la Hermandad de Los Gitanos, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) y al Secretariado Gitano, tres entidades fundamentales en la defensa y promoción de la cultura y los derechos de la comunidad gitana.

En este sentido, el alcalde ha destacado que "este festival nace para quedarse, porque Sevilla no puede entenderse sin el flamenco y sin el pueblo gitano. Con esta cita hemos rendido homenaje a seis siglos de historia compartida, hemos reconocido a las entidades que trabajan cada día por la igualdad y la cultura, y hemos ofrecido a los vecinos de Sevilla un espectáculo de primer nivel en el corazón de la Macarena".