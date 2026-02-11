Sevilla celebra este jueves el primer encuentro 'Sevilla, ciudad taurina' para apoyar la historia del toreo en la ciudad

Sevilla celebra este jueves el primer encuentro en el marco del programa 'Sevilla, ciudad taurina'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla acogerá este jueves, 12 de febrero, a las 17,00 el primer encuentro de 'Sevilla, ciudad taurina', la nueva propuesta que busca reafirmar y apoyar la actualidad y la historia taurina en Sevilla.

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha destacado en una nota que con este acto "se afianza una seña de identidad, una marca propia de la ciudad, una de las tantas sevillas que habitan esta ciudad". En este sentido, el edil ha destacado que "el Ayuntamiento defiende sin complejos la tauromaquia local como manifestación cultural sevillana".

Desde el Consistorio, buscan difundir la tauromaquia para que los sevillanos puedan conocerla, disfrutarla y participar en ella, "abriendo las puertas a un foro para el desarrollo de la cultura taurina mediante exposiciones, conferencias y otras actividades, así como un espacio de análisis de la tauromaquia a través de debates, en los que los aficionados tendrán un papel fundamental".

Esta iniciativa se presenta como "una fórmula colaborativa" para estructurar la afición, con la participación de la sociedad civil taurina, asociaciones y peñas. El objetivo es "impulsar la huella taurina en la ciudad, identificando barrios con sus toreros, monumentos, rutas culturales y festejos conmemorativos, entre otros muchos actos", ha explicado el delegado.

Además, Alés ha subrayado que el lanzamiento de esta marca involucra cuatro áreas municipales: "Fiestas Mayores, por considerarse la tauromaquia Fiesta Mayor de la ciudad; Cultura, por su arraigo en la identidad local; Turismo, por la atracción que generan estos festejos para aficionados nacionales y extranjeros; y Economía, por el impacto de la actividad taurina en el Producto Interior Bruto (PIB) local".

Del mismo modo, ha asegurado que "esta marca contará con un equipo de expertos en la materia, que incluirá a todos los que hacen posible el festejo taurino: toreros, Presidentes de plaza, empresarios o aficionados. Igualmente, se contará con un nutrido grupo de colaboradores para llevar a cabo una agenda cultural de primer nivel".

En esta primera cita participarán personalidades y tertulias del toreo como Tertulia Los 13, Círculo Pablo Aguado, Tertulia El Porvenir, Círculo Taurino de Sevilla, Tertulia Puerta Carmona, y Tertulia Taurina Universitaria, Juan Ortega, Pineda , Peña Eduardo Dávila y tertulia los 40, entre otros.