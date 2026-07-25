Sevilla completa el reasfaltado del eje Menéndez Pelayo-El Cid e inicia las obras en la avenida Carlos V

Asfalto de la avenida Carlos V, objeto de intervención municipal - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, acometerá a partir del domingo, 26 de julio, obras de reasfaltado en la avenida Carlos V, en el Prado de San Sebastián, unos trabajos que tienen prevista su finalización el viernes 31. La actuación responde al mal estado en que se encontraba el firme de esta avenida, que presentaba numerosas imperfecciones y cuarteamientos que suponían un peligro para la circulación de vehículos.

Con esta obra, el gobierno de José Luis Sanz completa, además, el reasfaltado de todo el eje formado por las avenidas Menéndez Pelayo, El Cid y Carlos V, cuyos dos primeros tramos ya cuentan con el pavimento renovado tras décadas de abandono, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado que se trata de una "importantísima avenida de la ciudad que conecta diferentes zonas y facilita el acceso al centro histórico", y en la que además confluyen numerosas líneas de autobuses, "por lo que es fundamental mejorar el pavimento para conseguir mayor seguridad para conductores y usuarios".

Durante estos trabajos se priorizará el horario nocturno para minimizar el impacto sobre la movilidad y garantizar la fluidez del tráfico durante el día. Está previsto el corte total al tráfico rodado de Carlos V, en el tramo comprendido entre Menéndez Pelayo y avenida de la Borbolla, desde el domingo 26 al viernes 31 de julio, en horario nocturno de 22,00 a 6,00 (excepto domingo 26 que será de 19,00 a 6,00 horas).

El servicio de Tussam adaptará sus recorridos al horario e itinerario alternativo establecido, que es el que se indica a continuación: Menéndez Pelayo, Manuel Bermudo Barrero, Prado San Sebastián, José María Osborne, Diego de Riaño, avenida de Málaga, Juan de Mata Carriazo, avenida de la Borbolla, avenida de Portugal, avenida del Cid, Menéndez Pelayo.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Mejora de Pavimento y Asfalto, cuya dotación económica ha aumentado un 43% respecto al año anterior. Juan de la Rosa ha explicado que el plan "se enmarca en un refuerzo histórico del contrato de conservación de pavimentos de la Gerencia de Urbanismo, que contará con una dotación anual de 20 millones de euros; es decir, más del doble que el contrato que nos encontramos al inicio del mandato".

El nuevo contrato refuerza también la capacidad operativa. Así, de las dos empresas que trabajaban en estos servicios se ha pasado a tres, lo que permite cubrir mejor el nivel de trabajo que requiere una ciudad como Sevilla. El plan incluye, además, una mejora estratégica con la división de la ciudad en tres grandes sectores operativos.

La actuación en la avenida Carlos V se localiza en el sector que comprende los distritos Sur, Nervión, Cerro-Amate y San Pablo-Santa Justa.

Asimismo, el Gobierno local invierte más de 1,6 millones en el entorno del Prado de San Sebastián, entre ellas, la puesta en marcha de la Ciudad de los Niños, el nuevo parque infantil que ya ha finalizado su primera fase de ejecución, que ha permitido crear una nueva zona de juego de 1.164 metros cuadrados, tematizada en torno a la identidad festiva de Sevilla.