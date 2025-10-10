Sevilla conmemora el Día Mundial de la Salud Mental junto a Asaenes con actividades de sensibilización

Delegado de Asociaciones, José Luis García junto a la delegada de Promoción de la Salud, Silvia Pozo, asisten a la conmemoración del Día Mundial de la Salud. - AYTO. DE SEVILLA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, y la delegada de Promoción de la Salud, Silvia Pozo, han asistido este viernes al acto institucional celebrado en la Plaza Nueva con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, organizado por Asaenes Salud Mental Sevilla.

El encuentro ha contado con una mesa informativa, actividades de sensibilización y la lectura del manifiesto y proclama del Día Mundial de la Salud Mental frente a la puerta del Consistorio, según ha informado en una nota de prensa. La conmemoración se ha desarrollado bajo el lema 'Compartamos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'.

Con su participación, el Ayuntamiento ha mostrado su apoyo a Asaenes y a las entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental, así como su compromiso con la promoción de la inclusión, la atención y la sensibilización social.