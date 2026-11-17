Acuerdo para una escultura dedicada a las sevillanas - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, y el director de la Cadena SER en Andalucía, Antonio Yélamo, han firmado una declaración de apoyo a la realización de un monumento dedicado al baile de las sevillanas, que se instalará la próxima primavera en el entorno del Real de la Feria de Abril de Sevilla.

El conjunto escultórico estará formado por las figuras de un hombre y una mujer bailando sevillanas, realizadas en bronce a tamaño natural y sobre una peana de 250 por 250 centímetros, según ha informado el Consistorio.

La obra será realizada por el escultor Manuel Nieto y está promovida por la Cadena SER, mientras que la Fundación Caja Rural del Sur se encargará de su financiación. Posteriormente, el conjunto será cedido al Ayuntamiento de Sevilla para su instalación en el viario público.

Durante el acto de firma, el alcalde de Sevilla ha agradecido la iniciativa y ha destacado la importancia de que la ciudad cuente con un monumento dedicado a una de sus expresiones culturales más reconocibles.