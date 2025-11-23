Sevilla dispone ya de 200 puntos de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública

Punto de recarga en la calla Campamento, en el barrio de San Bernardo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla dispone ya de casi 200 puntos de recarga para vehículos eléctricos (198) en la vía pública, repartidos por los once distritos de la ciudad, que se hallan terminados y funcionando en estos momentos, lo que supone un 56,57% de los previstos.

Al respecto, en abril del pasado año, el Ayuntamiento ponía en marcha los primeros 56 de estos puntos de recarga, de una red prevista de 350 surtidores, con capacidad semirrápida, rápida y ultrarrápida.

Este proyecto no conlleva inversión alguna por parte del Consistorio, ya que se trata de una concesión demanial de dominio público, con una duración de 10 años, prorrogable hasta cinco más, como remarcan fuentes municipales a Europa Press.

En este sentido, a corto plazo se van a instalar puntos en las calles Manuel Arellano (Triana); Tritón, esquina con calle Luna (Distrito Norte); Tipografía (Cerro-Amate); Baltasar de Alcázar (San Pablo-Santa Justa) y Felipe II (Distrito Sur); en cada una de esas vías se colocará un poste de recarga.

Asimismo, en Torneo, en el Distrito Casco antiguo, serán cinco los puntos de recarga para vehículos eléctricos los que se instalen en un corto espacio de tiempo, como detallan las mismas fuentes.

De este modo, todos los distritos tendrán al final del proceso puntos de recarga semirrápidos con un mínimo de 44KW, recarga rápida con un mínimo de 100Kw y recarga ultrarrápida con un mínimo de 350Kw. Para ello, se han establecido cuatro operadores distintos con el fin de garantizar la libre competencia y la mejora de las tarifas al ciudadano.