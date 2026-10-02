Sevilla estrecha en Kuala Lumpur vínculos institucionales y económicos con Malasia

Foto de familia, con la delegada municipal de Turismo (4i), tras un encuentro institucional y empresarial del Ayuntamiento sevillano con autoridades de Malasia - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla se encuentra desarrollando en Kuala Lumpur una "intensa agenda institucional, empresarial y comercial" con el objetivo de reforzar las relaciones de Sevilla con Malasia, favorecer nuevas oportunidades de colaboración e inversión y consolidar la posición internacional de la ciudad como destino cultural, empresarial y de congresos.

La delegación sevillana está encabezada por el primer teniente de alcalde y delegado del Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno, y la teniente de alcalde y delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, que mantienen durante estos días diferentes encuentros con instituciones, empresas, agentes económicos y profesionales vinculados a sectores estratégicos para Sevilla, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Dentro de esta agenda se ha celebrado en Kuala Lumpur una presentación de Sevilla, organizada en colaboración con Turkish Airlines, y que ha contado con la presencia del embajador del Reino de España en Malasia, Sergi Farré; la consejera de Turismo de España en Malasia, Marta Fernández; y el director general de Turkish Airlines en Malasia, Mustafa Kemal Kizilay.

En este sentido, Moreno ha destacado que la conexión aérea entre Sevilla y Estambul, operada por Turkish Airlines, "constituye uno de los elementos que permiten reforzar esta relación. Desde Estambul, Sevilla queda conectada con Kuala Lumpur y con numerosos destinos del Sudeste Asiático con una sola escala", ha abundado la edil de Turismo y Cultura.

"Esta conectividad ya está teniendo reflejo en los datos. Los viajeros de origen-destino entre Malasia y Sevilla han crecido un 59,7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que Turkish Airlines concentra el 58,9% de estos viajeros", añade el Gobierno local.

La agenda desarrollada en Kuala Lumpur se enmarca, además, en una estrategia más amplia de internacionalización de Sevilla, que busca fortalecer las relaciones institucionales y económicas con el Sudeste Asiático, abrir nuevos espacios de cooperación y facilitar conexiones entre empresas, instituciones y agentes de ambos territorios.

El Ayuntamiento considera que el incremento de la conectividad aérea debe servir como punto de partida para profundizar en las relaciones entre Sevilla y Malasia, generando nuevas oportunidades no solo en el ámbito turístico, sino también en materia empresarial, tecnológica, cultural, institucional y de inversión.