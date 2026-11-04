Sevilla Fecit reúne en el Ayuntamiento el talento y la tradición de los oficios del arte sacro sevillano

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, en la inauguración de la exposición 'El conocimiento y la tradición hechos arte'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla impulsa y acoge una nueva edición de Sevilla Fecit, una exposición que, bajo el lema 'El conocimiento y la tradición hechos arte', se celebra del 3 al 25 de noviembre en la sede consistorial, situada en la Plaza Nueva. El término fecit, procedente del latín y cuyo significado es 'hizo', constituye el eje conceptual de la muestra, que reivindica la importancia de reconocer la autoría y el trabajo de artistas y artesanos.

La exposición puede visitarse de forma gratuita en el Ayuntamiento de Sevilla, de lunes a viernes, de 10,00 a 13,30 y de 17,00 a 20,00 horas, y los sábados, de 10:00 a 13:30 horas, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La muestra reúne obras de profesionales vinculados a la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro y ofrece un recorrido por disciplinas como la imaginería, la orfebrería, el bordado, la talla, la pintura, la restauración, la carpintería y el diseño. A través de estas piezas, pone de manifiesto la convivencia entre tradición e innovación y la vigencia de unos procedimientos artesanales que se transmiten de generación en generación y continúan evolucionando gracias al talento de los maestros actuales.

Más allá de su dimensión estética y religiosa, Sevilla Fecit 2026 reivindica el valor cultural, patrimonial y económico de los oficios artísticos, así como el papel de los talleres y profesionales que garantizan su continuidad. De este modo, la exposición se presenta como un escaparate del presente y el futuro del arte sacro sevillano y una oportunidad para acercar al público el conocimiento, la técnica y la dedicación que hay detrás de cada obra.

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha destacado el papel de Sevilla como capital mundial del arte sacro y ha puesto en valor la celebración de Sevilla Fecit 2026, una exposición que reúne el talento, la creatividad y el trabajo de los profesionales de los distintos oficios vinculados a este sector.

Alés ha señalado que esta muestra es posible gracias al impulso de la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro y a la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, subrayando la importancia de trabajar conjuntamente para "defender, promover y dar visibilidad a un sector que constituye una de las señas de identidad de la ciudad". En este sentido, ha recordado que Sevilla es "un referente internacional en la creación artística y artesanal vinculada al arte sacro, gracias a la experiencia, el conocimiento y la tradición de sus talleres y profesionales".

El delegado ha querido destacar también el significado del Ayuntamiento como espacio abierto a la ciudadanía y al mundo de la creación artística, recordando que "el Ayuntamiento es la casa de todos los sevillanos y también la casa de todos los artistas". Una idea que, según ha señalado, cobra especial sentido con la celebración de una exposición que permite acercar a la ciudadanía el trabajo de quienes mantienen vivos los oficios tradicionales del arte sacro.

Asimismo, Alés ha recordado otras iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento para promocionar el arte sacro sevillano, como la exposición celebrada en Bruselas y la muestra organizada en el Castillo de San Jorge. Estas actuaciones, ha destacado, "reflejan la apuesta del Consistorio por el sector y su compromiso con la difusión nacional e internacional de la excelencia artística y artesanal de Sevilla".