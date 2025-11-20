Sevilla homenajea con sendas calles al fundador de la Hermandad de Los Gitanos y al catedrático Enrique Valdivieso

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que se celebra este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado con el apoyo mayoritario de las formaciones que integran la Corporación, dedicar una calle de la ciudad tanto al fundador de la Hermandad de los Gitanos, Sebastián Miguel de Varas, como al catedrático Enrique Valdivieso. La propuesta ha salido adelante con el voto favorable de PP, PSOE y Vox, y la abstención de Con Podemos-IU. Como novedad, el Pleno, que se ofrece por streaming, cuenta con una intérprete del lenguaje de signos para que pueda ser seguido por aquellas personas que padecen hipoacusia.

La concejal y responsable del Distrito Casco antiguo, Amidea Navarro, ha sido quien ha detallado la propuesta. En el caso del fundador de la Hermandad de Los Gitanos, la petición se ha hecho "en reconocimiento a su valentía, espíritu de concordia y en su lucha a favor de la inclusión del pueblo gitano en la sociedad de Sevilla".

"Fue una persona generosa que comprendía que los conflictos se arreglan con inclusión y espíritu pacificador, sin confrontación, sino como pilares con la educación; de ahí su legado", ha añadido Navarro, quien ha remarcado que a final del siglo XVIII, un grupo de gitanos encabezados por él se organizaron para crear una cofradía y redactaron sus reglas. La calle que se rotulará con su nombre se halla a la espalda del Santuario de la corporación de la Madrugá, junto a la muralla de los Jardines del Valle.

De este modo, la hermandad fue "una vía para expresar su identidad y su fe en una época muy difícil para ellos, ya que eran perseguidos". Gracias a su fundador, la hermandad forma parte "muy activa" de la ciudad y "aporta fe, dignidad y unión; y, sobre todo, algo muy importante: ayudando siempre a los más necesitados, en sus bolsas de caridad, formando también parte del economato del Casco antiguo, del Banco de alimentos, amén de programas socioculturales del Polígono Sur".

UNA CALLE PARA ENRIQUE VALDIVIESO

Enrique Valdivieso fue catedrático de Arte en la Universidad de Sevilla y "un gran referente en la investigación de la pintura sevillana y máximo especialista en la pintura barroca española, que le dedicó mucho de su historia a la obra de Murillo".

En opinión de la delegada municipal, Valdivieso "no sólo contribuyó al conocimiento del arte sevillano, sino que se convirtió en un gran referente indispensable para la comprensión del Barroco en nuestro país". "Excelente profesor, que, según dicen todos los alumnos, cuando daba clase en sus aulas no solo se llenaban por los matriculados sino que también estaban personas de otros cursos e incluso habiendo terminado sus carreras".

"Admirado y recordado por toda su trayectoria, la ciudad le honró con la Medalla de Sevilla, y hoy le vuelve a rendir homenaje por su entrega y dedicación con una calle --en el barrio de Santa Cruz-- que mantendrá vivo siempre su legado".