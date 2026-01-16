Sevilla inaugura '50 Años - 50 Obras', homenaje a medio siglo de infraestructuras en Andalucía, Ceuta y Melilla

El delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, junto al Decano de Caminos Andalucía, Juan Manuel Medina, en la inauguración de la muestra. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, junto al Decano de Caminos Andalucía, Juan Manuel Medina, han inaugurado la exposición '50 Años - 50 Obras', que podrá visitarse en los Jardines de Cristina hasta el 31 de enero. La muestra reúne las 50 obras más emblemáticas de la ingeniería de los últimos 50 años, reflejando los grandes hitos en infraestructuras que han transformado Andalucía, Ceuta y Melilla.

Por su parte, De la Rosa ha manifestado que esta exposición "es un magnífico homenaje a una profesión imprescindible para entender el desarrollo de Andalucía, Ceuta y Melilla" en las últimas décadas. Además, ha explicado que los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han sido "protagonistas silenciosos" de algunas de las grandes transformaciones de la ciudad de Sevilla. "Su trabajo ha contribuido de manera decisiva a mejorar la calidad de vida de los sevillanos y a impulsar el crecimiento económico y la proyección internacional de nuestra ciudad", ha valorado.

El edil ha destacado que "Sevilla afronta importantes retos de cara al futuro que solo pueden abordarse desde la colaboración entre administraciones, junto con el talento y trabajo de estos profesionales; algunos proyectos como la SE-35, la Ronda Urbana Norte, el Anillo Verde, nuevas pasarelas, viaductos o la ampliación de la red de Metro, que demuestran que seguimos avanzando hacia una ciudad más moderna, sostenible y mejor conectada".

En este contexto, ha manifestado que desde el Ayuntamiento de Sevilla reafirman su compromiso de "seguir trabajando junto al Colegio de Ingenieros de Caminos para que estas infraestructuras continúen siendo motor de progreso y bienestar para todos".

DETALLES DE LA EXPOSICIÓN

La muestra, compuesta por 15 prismas y 45 paneles, pretende acercar a la sociedad "la magnitud y el calado social" de las infraestructuras que diseñan y construyen los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y hacer ver su contribución directa a la "calidad de vida de los ciudadanos y al impulso económico de los territorios.

Esta exposición itinerante incluye un prisma por cada provincia y ciudad autónoma, dos dedicados a infraestructuras vertebradoras en Andalucía y tres para contar a la ciudadanía el trabajo de estos profesionales, entre ellos uno sobre competencias, destinado a los más pequeños.

En el listado de grandes hitos de las infraestructuras de estos 50 años en la provincia de Sevilla pueden verse actuaciones como la transformación de la Isla de la Cartuja para acoger la Expo del 92, la Esclusa del Puerto, el Embalse de Melonares, el Puente del Centenario o el Metro de Sevilla.