Sevilla inaugura la XXIV Bienal de Flamenco con un 'Pregón cantado' en la Plaza de San Francisco

'Pregón Cantado' De La XXIV Bienal De Flamenco. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido esta tarde al 'Pregón cantado' de la XXIV Bienal de Flamenco, celebrado en la Plaza de San Francisco, con el que se ha inaugurado oficialmente una edición que se prolongará hasta el próximo 3 de octubre con el espectáculo 'Ecos Primitivos. Cante en Altura. Danza en Tierra', una creación original de Segundo Falcón que ha planteado un diálogo entre la arquitectura, el cante y la danza.

En este sentido, el alcalde de Sevilla ha destacado que "Sevilla vuelve a demostrar que el flamenco forma parte de su identidad y que la Bienal es uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad". "Queremos que la Bienal sea cada vez más una experiencia para toda la ciudad, que Sevilla viva el flamenco no solo dentro de sus teatros y espacios culturales, sino también en sus plazas, en sus calles y en sus barrios", ha afirmado.

Desde los balcones que rodean la Plaza de San Francisco, Segundo Falcón, Esperanza Fernández, Pedro El Granaíno, Rafael de Utrera y María Terremoto han interpretado diferentes cantes primitivos del repertorio flamenco, mientras que Ana Morales ha respondido desde el centro de la plaza con una propuesta de danza contemporánea.

Por último, el primer edil ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Sevilla para consolidar la Bienal como "una de las grandes citas culturales de Sevilla", y ha destacado que esta XXIV edición contará con 72 funciones, 52 nuevas producciones y 22 estrenos absolutos. "La Bienal es cultura, es patrimonio, es identidad y también es economía y empleo. Apostar por el flamenco y por nuestra cultura es apostar por Sevilla", ha concluido el alcalde.