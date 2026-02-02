Sevilla incorpora 18 policías locales de la convocatoria de 70 plazas ofertadas en este mandato

Foto de familia tras la toma de posesión de 18 policías locales, en un acto celebrado en el Consistorio. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha incorporado 18 agentes a su plantilla. En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha presidido este lunes la toma de posesión de los nuevos efectivos en el Salón Colón del Ayuntamiento.

Se trata de 18 nuevas plazas que forman parte del proceso selectivo para la provisión de 70 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

A estos policías recién incorporados hay que sumar las 12 plazas de agentes de movilidad que ya tomaron posesión a principios de 2025, los 53 agentes que hicieron lo propio en septiembre de ese mismo año y los 39 que continúan con su formación y que, previsiblemente ocuparan su plaza antes de que finalice 2026.

"Para este gobierno es una prioridad dotar a la plantilla de la Policía Local de más personal; nuestro objetivo para este mandato es convocar un total de 400 plazas para prestar el servicio con garantías y que Sevilla siga siendo una ciudad tranquila y segura", ha explicado el alcalde.

El regidor ha insistido en que el compromiso del Gobierno Local no se limita a las nuevas incorporaciones y se está trabajando para continuar mejorando los equipos e instalaciones de la Policía Local, así como, para renovar la normativa, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT): "No nos vamos a conformar con seguir incorporando más policías, queremos mejorar la situación de la plantilla en todos los sentidos porque somos conscientes de que su normativa y estructura están obsoletas".