Sevilla inicia mejoras en seguridad, ajardinamiento y ordenación del Jardín de Manuel Garrido en La Bazorla

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha iniciado una intervención integral en el Jardín de Manuel Garrido, en el barrio de La Barzola, dentro del distrito Macarena. Las obras cuentan con un presupuesto superior a 150.000 euros y buscan modernizar el espacio, mejorar la seguridad y reorganizar los usos del parque.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la primera fase de la actuación incluye la demolición del muro perimetral existente y su traslado al vivero municipal, así como la construcción de un nuevo cerramiento con cimentación de hormigón armado y bloque de hormigón. Sobre este muro se instalará un nuevo vallado con dos puertas de acceso para vehículos de servicio y una peatonal, completándose con el pintado del perímetro.

El proyecto contempla la reordenación de los espacios interiores, con una nueva ubicación para la zona canina y la instalación de una fuente para perros en esa área. Asimismo, se demolerán y renovarán los bordillos de los parterres interiores para crear un diseño uniforme y de fácil mantenimiento.

En una segunda fase se incorporarán arbustos perimetrales y un sistema de riego por goteo, buscando un ajardinamiento más eficiente y sostenible. Estas obras complementan mejoras previas, como la sustitución de bancos y papeleras por mobiliario accesible y reciclado, así como la futura renovación de la fuente de uso para personas.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que la intervención responde "al compromiso municipal de mejorar los parques de todos los barrios y que el objetivo es continuar actuando de manera constante en las zonas verdes para ofrecer entornos más seguros, accesibles y agradables para los vecinos".