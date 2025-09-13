Sevilla invierte más de 170.000 euros en la renovación integral del Parque García Lorca de Nervión

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, inicia una reforma integral del Parque Federico García Lorca con una inversión de más de 170.000 euros. La actuación, incluida en el plan de mejora de zonas verdes no conservadas por medios propios, busca modernizar este espacio emblemático del distrito Nervión, mejorar su accesibilidad y reforzar su uso ciudadano.

El proyecto contempla la demolición completa de todos los caminos de entrada al parque, incluida la solería de hormigón muy deteriorada, y la construcción de nuevas soleras con la instalación de tubos para canalizaciones y una nueva pavimentación de tacos, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Estos accesos se prolongarán hasta enlazar con las zonas actuales de hormigón impreso, generando recorridos sobre la zona de albero que hasta ahora presentaban problemas de encharcamiento los días de lluvia. También se renovarán las escaleras laterales, que actualmente se encuentran en mal estado, uniendo los accesos con la zona central del parque.

En paralelo, se crearán alcorques más amplios para todos los árboles, con aportación de tierra vegetal para mejorar la estructura del suelo. Esta ampliación permitirá un mejor desarrollo de los ejemplares y, además, aislará las raíces de la zona de albero, favoreciendo su conservación a largo plazo.

Asimismo, se procederá a la renovación completa del albero en todo el parque, que se sustituirá por una capa de albero fino. La actuación incluye también la renovación del mobiliario urbano, con la sustitución de bancos y papeleras, así como la reparación y reposición de los muretes de parterres y sus albardillas, algunas de ellas ejecutadas in situ. Igualmente, se rehabilitarán las puertas de entrada y sus elementos de herrería, deteriorados por el paso del tiempo y el uso.

Otra de las mejoras será la renovación del pipicán existente, que se ejecutará mediante un cajeado y relleno con arena, un sustrato más adecuado y resistente para este tipo de espacios. En este sentido, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "queremos que el Parque Federico García Lorca vuelva a ser un espacio de referencia en Nervión, con instalaciones modernas, accesibles y seguras, que inviten a disfrutar de la convivencia y el ocio al aire libre".