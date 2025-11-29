Sevilla muestra su "liderazgo" como capital aeroespacial del sur de Europa en el NISE 2025

La presentación de NISE 2025 en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla estará presente en el congreso internacional New Industry in Southern Europe (NISE) con un 'stand' institucional bajo el lema 'Sevilla, capital industrial del sur de Europa' durante los días 2 y 3 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes 1) que contará con un "amplio programa de actividades, encuentros y presentaciones dedicados a mostrar y consolidar el potencial industrial de la capital andaluza" y su "liderazgo" como capital aeroespacial del sur de Europa.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, en este sentido, buena parte de la agenda del congreso se dedicará al potencial del 'hub' espacial del sur de Europa que representa Sevilla. Gracias al impulso de la Administración local, a través de la iniciativa Sevilla Capital Espacial Española, y al trabajo conjunto con el Foro del Espacio, se ha diseñado un programa que reúne a los principales representantes del ecosistema industrial y empresarial del sector, y cuyo objetivo es "reforzar el liderazgo nacional de Sevilla y consolidar su posicionamiento como referente en innovación, tecnología y talento dentro de la nueva industria del espacio".

En concreto, el 2 de diciembre, durante la jornada inaugural, contará con la presencia del Delegado de Economía, Álvaro Pimentel, y reunirán a empresas líderes, pymes industriales, inversores, entidades sectoriales, profesionales, instituciones públicas y centros tecnológicos. Por su parte, el espacio expositivo incorporará la presencia de "grandes compañías y clústeres industriales", y en el ámbito de la defensa y el sector aeroespacial participarán empresas como Airbus, Alter Technology, Solarmems, Indaero y el proyecto europeo Stratolaser.

A continuación, se desarrollará un bloque dedicado a la industria aeroespacial sevillana, estructurado en dos sesiones en las que empresas de referencia --entre ellas Airbus, Alter Technology, Solarmems o Indaero-- y grupos de investigación de la Universidad de Sevilla (US) expondrán sus principales líneas de innovación y capacidades tecnológicas en ámbitos como la inteligencia artificial (IA) aplicada, la fabricación avanzada y la automatización.

Por la tarde, el 'stand' acogerá la presentación del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), seguida de una exposición detallada de los programas de incubación de ESA BIC Andalucía. La jornada concluirá con la sesión 'Oportunidades para Empresas de Base Tecnológica del Sector Espacial', en la que una decena de compañías tecnológicas presentarán sus proyectos emergentes.

En el 3 de diciembre, el 'stand' de Sevilla acogerá la presentación del 'Cuaderno de ventas de los parques empresariales de Sevilla', con la participación del director de Sevilla Open for Business, Manuel Parejo; el vicepresidente de APES, Francisco Rincón; y el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.

A continuación, un segundo panel abordará las nuevas estrategias para la gestión del Patrimonio Industrial, con la intervención del director general de Patrimonio, Manuel Romero Torralba; el gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández Salas, que presentará el proyecto Momotech (Mercado Puerta de la Carne); y el subdirector de Puesto de Trabajo de la Agencia Digital de Andalucía, Carlos Simón, que expondrá los avances del Hub de Contenidos Digitales (Nave Singer). La jornada continuará con presentaciones de empresas como Evo Mobility y Ghenova, y culminará con las presentaciones de Sevilla TechPark y del evento CTX Tech Experience, impulsado por fundador de VESS Ventura Studio, Germán Torrado. Además, el espacio contará con una zona B2B "destinada a facilitar reuniones profesionales y fomentar la colaboración entre los distintos agentes del sector".

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla, con este programa, reafirma "su compromiso con un modelo industrial y empresarial innovador", que integra a empresas de referencia, talento investigador y nuevas iniciativas emprendedoras, "consolidándose como la capital industrial del sur de Europa".

Bajo este contexto, NISE Sevilla 2025 es una iniciativa promovida por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, la Red de Ciudades Industriales de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la organización de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme).

De este modo, la feria se presenta como una plataforma estratégica para la interacción, la innovación y el impulso empresarial, con un área expositiva, una zona de encuentros comerciales B2B y un programa de conferencias centrado en las últimas tendencias del sector. Además, reunirá a los sectores industriales "más representativos de Andalucía, entre ellos el aeroespacial, la automoción, el metalmecánico y la agroindustria".