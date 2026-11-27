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SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha recibido un escrito en el que la asociación encargada de organizar la cabalgata desde sus inicios anuncia que no la llevará a cabo este año alegando motivos personales, ante lo cual ha propuesto la celebración de un Gran Heraldo el domingo 3 de enero.

Así lo ha expuesto el Consistorio en un comunicado tras las críticas del Grupo Municipal Socialista de Sevilla, que ha exigido al alcalde, José Luis Sanz, que Parque Alcosa recupere su cabalgata de Reyes Magos el próximo 6 de enero, al tiempo que ha criticado que el pliego para 2027 prevé tres desfiles en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca: en Torreblanca, en Entrepuentes y bajo la denominación 'Sevilla Este-Alcosa'.

El Consistorio ha explicado que la cabalgata, cuyas carrozas cedía a la asociación el Ayuntamiento de La Algaba, venía registrando en los últimos años distintos problemas, entre ellos la escasa demanda de participación.

El Ayuntamiento de Sevilla se ha reunido con entidades que integran el tejido social de la barriada --como peñas, comercios y hermandades-- para, en su lugar, organizar un Gran Heraldo el domingo 3 de enero, y ha anunciado que se pone a disposición de las familias que quieran participar en él, así como de aquellas que deseen salir en la cabalgata del día 6 de Sevilla Este, cuyo recorrido discurrirá muy próximo a las calles de Parque Alcosa.