Sevilla pone en marcha un dispositivo especial de movilidad para recibir la 17ª etapa de La Vuelta 2026

La carrera ciclista entrará en Sevilla por el paso superior de la SE-20 de la carretera A-8002 (carretera de La Rinconada) alrededor de las 17,00 horas - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial de movilidad para el próximo 9 de septiembre con motivo de la llegada a la ciudad de la décimoséptima etapa de La Vuelta Ciclista a España, cuya 81ª edición se celebra entre 22 de agosto y el 13 de septiembre. La Vuelta regresa de nuevo a Sevilla dos años después, ya que fue también final de etapa en 2024 tras un largo paréntesis de catorce años sin que finalizara una etapa de esta carrera en la capital de Andalucía.

La llegada de la 17ª etapa de La Vuelta 2026 obliga a reordenar el tráfico, cortando algunas de las principales vías de la ciudad para la celebración de este importante evento internacional. Durante los días previos al evento, está previsto que algunas vías del recorrido también puedan verse afectadas por la colocación y señalización de determinados elementos en los viales propios del evento, ha advertido el Consistorio en una nota.

La carrera ciclista entrará en la ciudad por el paso superior de la SE-20 de la carretera A-8002 (carretera de La Rinconada) alrededor de las 17,00 horas, entrando por el barrio de San Jerónimo, continuando así el recorrido en el casco urbano por calle Medina y Galnares, avenida San Jerónimo, Glorieta Olímpica, avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, avenida Torneo, Puente Cristo de la Expiración, avenida Expo 92, avenida Ronda de Triana, calle López de Gomara, Glorieta República Dominicana, calle Santa Fe, calle Virgen de Luján, Glorieta las Cigarreras, Puente los Remedios, Glorieta los Marineros, Paseo las Delicias y Paseo Cristóbal Colón, con la meta en el Paseo Colón frente a la Maestranza.

Desde las 22,00 horas del martes 8 de septiembre estará cortado el Paseo Colón, en ambos sentidos entre el Puente Isabel II (Puente de Triana) y el Puente San Telmo, para labores de montaje de la zona de Meta. Desde las 7,00 horas del mismo día de la carrera (miércoles 9 de septiembre), en el entorno de la zona de meta (Paseo Colón), quedarán cortadas las calles aledañas como Paseo las Delicias (desde Glorieta los Marineros), avenida de Chile, calle Palos de la Frontera, calle la Rábida, calle Doña María de Padilla, avenida Roma, calle Postigo del Carbón, calle Dos de Mayo (hasta calle Temprado), y calle Adriano (desde calle Pastor y Landero).

El tráfico que circule por estas calles se desviará desde calle Santander hacia calle Temprado, que cambia de sentido, calle Dos de Mayo, calle Arfe, calle Adriano y calle Santas Patronas, hasta desembocar en Calle Reyes Católicos. Desde las 15,30 horas quedarán cortados los accesos a las vías por las que discurre la carrera. La carrera transcurrirá a tráfico cerrado por todo el circuito salvo en aquellas vías que dispongan de mediana de obra civil de separación de ambos sentidos.

En aquellos tramos en los que la mediana se interrumpa se señalizarán dichos espacios con elementos de balizamiento adecuados (vallas, new jerseys y conos). En relación con los aparcamientos públicos afectados, se establecerán determinadas restricciones en su funcionamiento, así como en el acceso y la salida de los mismos, y queda así: Parking Paseo Colón, corte de acceso en horario de 8,00 a 21,00 horas; parking Mar de Plata, corte de acceso y salida en horario de 15,30 a 18,00 horas; parking Virgen de Luján, corte de acceso y salida en horario de 15,30 a 18,00 horas; y parking avenida de Roma, corte de acceso y salida en horario de 8,00 a 19,00 horas.

La apertura de las vías afectadas será progresiva teniendo previsto que aproximadamente el trazado por donde circula la Vuelta quede libre sobre las 18,00 horas, permaneciendo cortado al tráfico la zona de meta (Paseo Cristóbal Colón) hasta las 21,30 horas aproximadamente.